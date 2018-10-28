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محافظات

مركز طب العيون بجامعة المنصورة يجري جراحات للأطفال.. بعد غد

الأحد 28/أكتوبر/2018 - 03:36 م
صدى البلد
همت الحسينى
ينظم مركز طب وجراحة العيون بجامعة المنصورة، منتدى المنصورة - باريس للعيون خلال الفترة من 30 أكتوبر إلى 2 نوفمبر المقبل بمناسبة التعاون المصرى الفرنسى لمكافحة العمى والذى تتبناه منظمة الأمم المتحدة ممثلة بالصحة العالمية والجمعيات غير الحكومية تحت مسمى اليوم العالمي للنظــر).

وسيتم خلال المنتدى إجراء 10 عمليات لجراحة المياه الزرقاء و10 عمليات زرع قرنية للأطفال الفقراء فى سن أقل من 12 عاما كما سيتم مناظرة 20 حالة للأطفال من خلال الخبراء الفرنسيين.

وسيقوم بإجراء العمليات نخبة من الأساتذة المتخصصين بطب وجراحة العيون بمركز العيون بمشاركة خبراء فرنسيين من جامعات باريس والمستشفيات المتخصصة لعلاج الجلوكوما كما تقام محاضرات تفاعلية وحلقات عمل علمية.

فيما يأتى تنظيم المنتدى فى إطار خطة الدولة للقضاء على قوائم الانتظار وتفعيل الشق التعليمي للأطباء الشباب ليغتنموا التكنولوجيات الحديثة حتى يتم تعظيم اليوم العالمى للنظر بشكل اوسع ومساهمة فعالة فى حل مشاكل زراعة القرنيات بمصر.
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