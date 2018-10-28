السينمائيين تنعى بدر تيسير

نعت نقابة السينمائيين برئاسة المخرج مسعد فودة، مهندس الديكور بدر تيسير، والذي وافته المنية اليوم الأحد بعد تعرضه لأزمة صحية شديدة دخل على أثرها المستشفى.



وقالت النقابة، في بيان صادر عنها: "بمزيد من الحزن والأسى ننعي مهندس الديكور بدر تيسير، الذي وافته المنية مؤخرًا، ونؤكد افتقادنا لأحد أبرز رواد فن الديكور في مصر والعالم العربى بأعماله التى تخطت الستين عملا وتحمل تخليدًا لذكراه عبر منهجه المتميز آملين أن يتغمد المولى الفقيد برحمته ويلهم عائلته خالص الصبر والسلوان".



وتقام غدا صلاة الجنازة على الراحل بعد الظهر بمسجد الحصرى بـ6 أكتوبر.

