الاهلي والوصل الإماراتي .. مباراة مفتوحة وأول 15 دقيقة سلبية ..صور

انتهت أحداث 15 دقيقة من المباراة التي تقام بين فريقي الأهلي المصري والوصل الإماراتي، على ملعب استاد برج العرب، ضمن منافسات دور الذهاب في كأس زايد للأندية أبطال العرب.



بدأ اللقاء بثورة أهلاوية واختبارات عديدة لحارس مرمى فريق الوصل الإماراتي، ووصل الأهلي الى منطقة جزائه أكثر من مرة ولكن دون اهداف.



وفي الدقيقة الحادية عشرة من المباراة، انتفض الوصل ومر بالكرة جناح الفريق من الجهة اليسرى، ومررها ببراعة لمهاجم الفريق "كايو" ولكن أنقذها بإمتياز "محمد الشناوي" حارس مرمى الاهلي.



ومن هجمة رائعة للوصل في الدقيقة 14، من المثلث المرعب في هجوم الفريق، لكن لم يستطع "كايو" مهاجم الفريق الإماراتي هز الشباك بعد تسديدة طائشة على مرمى الشناوي.



دخل الاهلي المباراة بالتشكيل التالي:"



محمد الشناوي؛ ساليف كوليبالي، أيمن أشرف، أحمد علاء، عمرو السولية، مروان محسن، محمد شريف، أحمد فتحي، حسام عاشور، ميدو جابر؛ صلاح محسن.



وضم تشكيل الوصل كلا من :-



حراسة المرمى : يوسف الزعابي



خط الدفاع : سالم العزيزى ووحيد إسماعيل واوباموك وعبد الله خميس



خط الوسط : ليما وعلي سالمين وخميس إسماعيل و حميد عباس



خط الهجوم : فابيو وكايو



