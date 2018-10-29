السلطات الإندونيسية تفجر مفاجأة حول ركاب الطائرة المنكوبة

كشف المتحدث باسم وزارة المالية الإندونيسية أن هناك 20 مسئولا كانوا على متن الطائرة التي تحطمت في البحر أثناء رحلة داخلية.



وكان رئيس وكالة البحث والإنقاذ الإندونيسية العثور على حطام الطائرة المنكوبة، وذلك عقب فقد الاتصال بها، بالقرب من جاكرتا.



فيما أكدت السلطات الإندونيسية العثور على المتعلقات الشخصية الخاصة بركاب الطائرة والبالغ عددهم 188 راكبا وطاقم.



ومن جانبه أكد مسئول بلجنة سلامة النقل الإندونيسية أن سبب تحطم الطائرة لا يزال غير معروف.



وكانت السلطات الإندونيسية أعلنت فقدان الاتصال بطائرة ركاب أثناء رحلة داخلية، قبل أن تعلن تحطمها في البحر.