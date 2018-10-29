ترامب يهنئ الرئيس البرازيلي الجديد عقب فوزه بالانتخابات

قال البيت الأبيض إن الرئيس دونالد ترامب أجرى اتصالا برئيس البرازيل المنتخب يائير بولسونارو لتهنئته على فوزه بالانتخابات.



وقالت سارة ساندرز المتحدثة باسم البيت الأبيض في بيان إن ترامب وبولسونارو اتفقا على "العمل سويا على تحسين معيشة شعبي الولايات المتحدة والبرازيل".



وكان اليميني المتطرف يائير بولسونارو قد فاز بالانتخابات الرئاسية البرازيلية، وذلك متفوقا على منافسه ذات الأصول العربية.







