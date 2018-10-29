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أخبار العالم

ترامب يهنئ الرئيس البرازيلي الجديد عقب فوزه بالانتخابات

الإثنين 29/أكتوبر/2018 - 07:47 ص
الرئيس الأمريكي دونالد
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
رويترز
قال البيت الأبيض إن الرئيس دونالد ترامب أجرى اتصالا برئيس البرازيل المنتخب يائير بولسونارو لتهنئته على فوزه بالانتخابات.

وقالت سارة ساندرز المتحدثة باسم البيت الأبيض في بيان إن ترامب وبولسونارو اتفقا على "العمل سويا على تحسين معيشة شعبي الولايات المتحدة والبرازيل".

وكان اليميني المتطرف يائير بولسونارو قد فاز بالانتخابات الرئاسية البرازيلية، وذلك متفوقا على منافسه ذات الأصول العربية.



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