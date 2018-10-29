توفير ألبان الأطفال بسعر 5 جنيهات يتصدر نشرة صباح البلد.. فيديو

استعرض برنامج "صباح البلد" الذي تقدمه الإعلامية هند النعسانى، والمذاع عبر فضائية "صدى البلد"، اليوم الاثنين، أبرز وأهم أخبار الصحف المحلية والعالمية.
وجاءت عناوين الأخبار المحلية على النحو التالي:
جدول أعمال مكثف للرئيس فى ألمانيا.. راضى: السيسى يلتقى ميركل ويزور "البوندستاج" ويشارك فى قمة الأفارقة.
معيط: تكليفات رئاسية بإنهاء تطوير الضرائب والجمارك.
الصحة: توفير ألبان الأطفال بسعر 5 جنيهات على مستوى الجمهورية.
الزراعة تتوقع انفراجة أكبر.. والداخلية تواصل الدعم والحملات.
التعليم: إحالة أى معلم يعمل بمراكز الدروس الخصوصية للتحقيق.
800 عربية بضائع جديدة للسكة الحديد.
بينما كانت أبرز الأخبار العالمية:
أوبيتبقى يودع لاعبى الريال..وخليفته فى الطريق لمدريد.
إندونيسيا: طائرة "ايون اير" تحطمت فى البحر وعلى متنها 188 شخصا.
وجاءت عناوين الأخبار المحلية على النحو التالي:
جدول أعمال مكثف للرئيس فى ألمانيا.. راضى: السيسى يلتقى ميركل ويزور "البوندستاج" ويشارك فى قمة الأفارقة.
معيط: تكليفات رئاسية بإنهاء تطوير الضرائب والجمارك.
الصحة: توفير ألبان الأطفال بسعر 5 جنيهات على مستوى الجمهورية.
الزراعة تتوقع انفراجة أكبر.. والداخلية تواصل الدعم والحملات.
التعليم: إحالة أى معلم يعمل بمراكز الدروس الخصوصية للتحقيق.
800 عربية بضائع جديدة للسكة الحديد.
بينما كانت أبرز الأخبار العالمية:
أوبيتبقى يودع لاعبى الريال..وخليفته فى الطريق لمدريد.
إندونيسيا: طائرة "ايون اير" تحطمت فى البحر وعلى متنها 188 شخصا.