إيناس عبد الدايم: المشاركة بمعرض الشارقة للكتاب إنعكاس للتوهج الثقافى المصري



تتوجه الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة إلى الإمارات لحضور حفل افتتاح الدورة الـ 37 من معرض الشارقة الدولي للكتاب برئاسة الشيخ أحمد العامري والذى يفتتحه الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمى حاكم الشارقة، بمركز اكسبو خلال الفترة من 31 اكتوبر حتى 10 نوفمبر وتحمل عنوان "قصة حروف" كما يتم خلالها إعلان الشارقة عاصمة عالمية للكتاب.



وقالت عبد الدايم، إن الدعوة للمشاركة فى الدورة الـ 37 من معرض الشارقة الدولي للكتاب يأتى انعكاسًا للتوهج الثقافى الحالى فى المجتمع كما يشير إلى التأثير الفكرى والفنى للمبدعين المصريين إقليمًا ودوليًا، مشيره إلى أن مصر تتصدر قائمة أعداد دور النشر بـ 276 دار إلى جانب أجنحة لإصدارات قطاعات وزارة الثقافة منها المجلس الأعلى للثقافة ، صندوق التنمية الثقافية وهيئة الكتاب.



وتبدأ مراسم الافتتاح بفيلم يتناول الفعاليات ثم كلمات لكل من أحمد بن ركاض العامري رئيس هيئة الشارقة للكتاب ، عز الدين ميهوبي شخصية العام الثقافية والشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى وحاكم الشارقة والذى يعلن عن توقيع احدى مؤلفاته ويسلم جوائز هذه الدورة.



يشار أن الدورة الـ 37 من معرض الشارقة الدولي للكتاب تحل عليها دولة اليابان كضيف شرف و تستضيف 1874 ناشر من 77 دولة عربية واجنبية يقدمون مليون وستمائة ألف عنوان منها ثمانون ألف اصدار جديد وتشهد مشاركة 130 دار نشر جديدة من 12 دولة تحضر الفعاليات لاول مرة هى الارجنتين ، بلغاريا ، استراليا ، كرواتيا ، غانا ، الكاميرون ، جنوب افريقيا ، بيرو ، اذربيجان وكوريا الجنوبية ويصاحبها 1800 فعالية ثقافية وفنية بمشاركة 472 شخصية ادبية وفنية من مختلف أرجاء العالم منهم أحمد مراد ( مصر ) ، أحلام مستغانمى ( الجزائر ) ، أمير تاج السر ( السودان ) ، طالب الرفاعى ( الكويت ) ، علوية صبح ( لبنان ) ، سلطان العميمى – خلود المعلا ( الامارات ) .

