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فن

محمد حفظي: عرض الأفلام بتقنية 4K في مهرجان القاهرة السينمائي

الإثنين 29/أكتوبر/2018 - 01:37 م
صدى البلد
شروق إبراهيم
كشف محمد حفظي رئيس مهرجان القاهرة السينمائي عن ان خلال الدورة الـ٤٠ سيتم عرض الأفلام بتقنية 4K، وهو اول مهرجان عربي يعرض الأفلام بهذه التقنية.

وقال حفظي خلال المؤتمر الصحفي، إن المهرجان سيعرض الأفلام يوميا على السجادة الحمراء طيلة فعاليات المهرجان بحضور نجوم الأفلام.

وتنطلق الدورة الـ٤٠ من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي يوم ٢٠ نوفمبر، وتستمر حتى ٢٩ من نفس الشهر ويفتتح الدورة الجديدة فيلم Green book للمخرج بيتر فاريلي، ويكرم الممثل العالمي ريف فاينز والنجم حسن حسني بمنحهما جائزة فاتن حمامة التقديرية.
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