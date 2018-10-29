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تعليم

جامعة عين شمس تستقبل وفد هيئة الاعتماد والجودة.. صور

الإثنين 29/أكتوبر/2018 - 03:06 م
صدى البلد
عمرو ممدوح
استقبل د. عبد الناصر سنجاب، نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون الدراسات العليا والبحوث، وفد الهيئة القومية للاعتماد والجودة، برئاسة الدكتورة يوهانسن عيد، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية، لضمان جودة التعليم والاعتماد ووفد من مجلس اعتماد مؤسسات التعليم الطبي (WFME) الدولية، بحضور د. محمود المتيني عميد كلية الطب، والدكتورة رشا خفاجي مدير مركز ضمان الجودة والاعتماد بجامعة عين شمس.

وشهد الاجتماع توقيع بروتوكول مع د. عبد الناصر سنجاب، ود. محمود المتيني، للتأكد من الارتقاء بمستوى جودة التعليم وتطويره المستمر واعتماد المؤسسات التعليمية، وفقًا لمعايير قومية تتسم بالشفافية وتتلائم مع المعايير القياسية والدولية.

وقال د. عبد الناصر سنجاب، إن جامعة عين شمس سعت من خلال تضافر الجهود والتكاتف مع الجهات المعنية لإصدار إطار جديد وهو الإطار الوطني للمؤهلات، كي تتمكن من تفعيل دورها كعامل محفز وشريك استراتيجي، كما يهدف الى استعادة الثقة في مخرجات النظام التعليمي المصري، وذلك اتساقا مع إستراتيجية الدولة وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية؛ لخلق مجتمع يتعلم ويبدع ويبتكر.

ومن جانبه أكد د. محمود المتينى، أن كلية الطب بجامعة عين شمس تم تطويرها، وتستهدف التركيز على الجودة الفعلية المطبقة على أرض الواقع وتقليل الأعمال الورقية، وتحقيق أعلى عائد وفائدة للمؤسسة التعليمية العريقة، وذلك بالعمل على تيسير الإجراءات والاهتمام بما حققته كلية الطب للوصول لجودة المنتج النهائي للعملية التعليمية وليس جودة الأوراق.

وأوضحت الدكتورة رشا خفاجي مدير مركز ضمان الاعتماد والجودة بجامعة عين شمس، أن الهدف من معايير الجودة أن تصبح جامعة عين شمس رائدة لضمان الجودة والاعتماد وشريك في تطوير العملية التعليمية بمصر بتوفير جميع المعايير والمقايس الدولية.

وانهى الوفد زيارته بمقر قصر الزعفران متجهًا لزيارة ميدانية لكلية طب عين شمس، حيث تستغرق الزيارة 3 ايام تبدأ من اليوم الاثنين، وحتي الاربعاء المقبل.
جامعة عين شمس تستقبل وفد هيئة الاعتماد والجودة.. صور
جامعة عين شمس تستقبل وفد هيئة الاعتماد والجودة.. صور
جامعة عين شمس تستقبل وفد هيئة الاعتماد والجودة.. صور
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