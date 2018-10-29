صابر الرباعى عن تفجير تونس: لن يرهبونا ولن ينالوا منا

نشر الفنان صابر الرباعى عبر صفحته الشخصية على موقع التدوينات القصيرة "تويتر" يعلن عن دعمه لتونس والشعب التونسى بعد التفجير الإرهابى الذى وجهته تونس .



وأوضح الرباعي أن الجماعات الإرهابية المسؤولة عن التفجير لا يمثلون الشعب التونسى مطالبا المسؤلين بالاهتمام بالشعب التونسى والحفاظ على أمن البلاد.



نشر صابر قائلا "لن يرهبونا و لن ينالوا منا ومن استقرارنا فهم قلة و لا يمثلون الشعب التونسي الحر والمحب للحياة ، وعلى أصحاب القرار أن يهتموا بالشعب و أمنه و أمن البلاد و يثبتوا وطنيتهم و يتركوا كل التجاذبات السياسية والركض وراء المناصب ولا ينسوا أن التاريخ لا يرحم. تحيا تونس و شعبها"