ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

فن

صابر الرباعى عن تفجير تونس: لن يرهبونا ولن ينالوا منا

الإثنين 29/أكتوبر/2018 - 07:16 م
صدى البلد
ياسمين سامي
نشر الفنان صابر الرباعى عبر صفحته الشخصية على موقع التدوينات القصيرة "تويتر" يعلن عن دعمه لتونس والشعب التونسى بعد التفجير الإرهابى الذى وجهته تونس .

وأوضح الرباعي أن الجماعات الإرهابية المسؤولة عن التفجير لا يمثلون الشعب التونسى مطالبا المسؤلين بالاهتمام بالشعب التونسى والحفاظ على أمن البلاد.  

نشر صابر قائلا "لن يرهبونا و لن ينالوا منا ومن استقرارنا فهم قلة و لا يمثلون الشعب التونسي الحر والمحب للحياة ، وعلى أصحاب القرار أن يهتموا بالشعب و أمنه و أمن البلاد و يثبتوا وطنيتهم و يتركوا كل التجاذبات السياسية والركض وراء المناصب ولا ينسوا أن التاريخ لا يرحم. تحيا تونس و شعبها"
loading...

ترشيحاتنا

النائب العام يحيل مدير الشئون المالية بصحيفة قومية للجنايات لاتهامها بالكسب غير المشروع بمبلغ 32 مليون جنيه

صديقة قائدي طائرة مالك ليستر سيتي تفجر مفاجأة عن علاقتهما

خالد الغندور يكشف وجهة حسام حسن المقبلة

شاهد.. مراسم تأبين أسطورية لمالك ليستر سيتي بعد انفجار طائرته الخاصة

عامر حسين يكشف مواعيد إقامة مباريات الأهلي المؤجلة

امرأة تفجر نفسها وسط العاصمة التونسية

أول رد فعل من المصرى بعد استقالة حسام حسن

كريستيانو رونالدو: غادرت ريال مدريد بسبب رئيس النادي

رئيس الوزراء يعد بتخفيض سعر البطاطس

الجارديان تفضح الدوحة.. حلم العمل بالخليج يصبح كابوسا عندما تصل قطر

سقوط مافيا سرقة البترول من الخطوط الرئيسية بالقاهرة والقليوبية.. فيديو

الفيشاوي و سهير رمزي وأسرة محمود ياسين في جنازة بدر تيسير..صور

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تفاصيل المؤتمر الصحفى للقاهرة السينمائى.. جائزتان ماليتيان جديدتان لصناع السينما وتواجد مصرى كبير بالمسابقات

معبد عمدا بأسوان.. تم إنقاذه بمعجزة هندسية وبناه الملك تحتمس الثالث

متحف آثار الوادي الجديد يسرد تاريخ مصر على مر العصور.. صور

ميرهان حسين تتقمص شخصية أنجيلينا جولي.. صور

تطوير الجبانة الفاطمية لإبراز الصورة الحضارية لأسوان ..صور

فيديو

أبو العينين: طريق الحرير يفتح آفاق الاستثمار لمصر.. وفرص أفريقيا واعدة.. فيديو
إبراهيم نصر يروي موقفا طريفا جمعه بالزعيم
محمد حجازي: دول العالم تعترف بمحاربة مصر للإرهاب منفردة.. فيديو
تصرف مفاجئ ومثير من نجم الكاميرا الخفية تجاه أبطال مسرح مصر
نجم الكاميرا الخفية يقلد محمد رضا ويرقص على الهواء.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد تخفيض أعداد طلاب الصيدلة؟

هل تؤيد تخفيض أعداد طلاب الصيدلة؟