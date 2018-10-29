عمرو الليثي يتصدر ترند مصر لموقع تويتر.. صور

تصدر برنامج «واحد من الناس» الذى يقدمه الإعلامى عمرو الليثى، اليوم، تريند موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" عقب عرض الحلقة أمس الأحد.



ويواصل واحد من الناس فى إطار التفاعل مع المشاهدين من خلال فقرة "قول شكوتك" والاستماع إلى آراء ومقترحات المشاهدين والتواصل مع المسئولين لحل المشكلات فى إطار الإعلام الجاد والهادف الذى يرصد الإيجابيات ويحاول القضاء على السلبيات وأن يكون مرآة صادقة للمشاهد.



يذاع برنامج واحد من الناس فى العاشرة مساء الأحد من كل أسبوع على شاشة النهار.

