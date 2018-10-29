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شوهدت آخر مرة يوليو الماضى.. لغز اختفاء سائحة فرنسية في اليابان

الإثنين 29/أكتوبر/2018 - 09:02 م
صدى البلد
محمد علي
تجرى الشرطة اليابانية عملية بحث واسعة النطاق عن سائحة فرنسية فقدت أواخر يوليو فى مدينة نيكو شرق اليابان، وفق ما كشفته صحيفة جابان توداي.

وانضم حوالي 60 فردًا إلى البحث الثالث للبحث عن الشابة تيباين فيرون (36 عامًا) على طول نهر الدايا بالقرب من منزل سكني مكثت فيه خلال رحلتها إلى الوجهة السياحية الشهيرة في محافظة توشيجي شمال العاصمة اليابانية طوكيو.

وشارك في البحث طائرات بلا طيار وكلاب الشرطة، وقام الضباط بتمشيط المناطق على طول النهر.

وذكرت الشرطة أن فيرون قصدت قضاء ليلتين في نيكو في 28 يوليو.

وشوهدت آخر مرة وهي تسير خارج النزل في صباح يوم 29 يوليو.

وتركت فيرون جواز سفرها وحقيبة سفرها في النزل ويعتقد أنها خرجت في ملابس غير رسمية.

وتلقت الشرطة معلومات شهود حول امرأة أجنبية كانت تسير على درب جبلي بالقرب من النهر.

والتقت أسرة فيرون مع رئيس الوزراء الياباني شينزو ابي في 17 أكتوبر عندما زار باريس لإجراء محادثات مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال جولته الأوروبية.

وأخبر آبي العائلة أنه سيستمر في بذل كل ما بوسعه للمساعدة في العثور على فيرون في أقرب وقت ممكن.

ووفقا لأسرتها، ففيرون تعاني من الصرع وهو ما يعني أنها قد لاتزال تائهة أو أنها لقيت مصرعها.
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