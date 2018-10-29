ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

محافظات

محافظ بني سويف يتواصل مع وزير النقل لسرعة تنفيذ كوبري الميمون

الإثنين 29/أكتوبر/2018 - 11:51 م
المستشار هاني عبد
المستشار هاني عبد الجابر محافظ بني سويف
محمد عبد الحليم
واصل المستشار هاني عبد الجابر، محافظ بني سويف، جولاته الميدانية لتفقد المشروعات الخدمية الجاري تنفيذها على أرض المحافظة، والوقوف على الطبيعة على أسباب تعثر أو توقف العمل بها لسرعة العمل على تذليل تلك العقبات، حيث تفقد سير العمل بكوبرى الميمون العلوي وذلك لمتابعة الموقف التنفيذي له.

وأشار المحافظ إلى أنه تم اتخاذ خطوات هامة لتذليل معوقات التنفيذ الخاصة بهذا المشروع الحيوي، حيث تمت مخاطبة وزير النقل الدكتور هشام عرفات، حول هذا الموضوع، والذي بدوره كلف الهيئة العامة للطرق والكباري بعدد من الإجراءات العملية للدفع بمعدلات تنفيذ المشروع.

واستمع المحافظ لعرض ملخص عن سير العمل في مشروع الكوبري والذي تنفذه الهيئة العامة للطرق والكبارى بطول 830 مترا على طريق القاهرة بنى سويف الزراعي، وأسباب التأخير في الانتهاء من المشروع، وأن الأعمال تسير بمعدلات بطيئة جدا .

وأكد المحافظ على أهمية المشروع ، والذى سيسهم فى حل مشكلة التكدس المرورى والزحام على الطريق الزراعي ومزلقان السكة الحديد بمدخل قرية الميمون التي تعتبر من أكبر قرى المحافظة، موجها بأعداد تقرير فني مصور بحيث يشمل التقرير حجم ما تم انجازه من أعمال ونسب التنفيذ الفعلية .

وأبدى المحافظ استيائه أيضا من حالة الطريق الزراعي "مصر _ أسوان" في الجزء الواقع بدائرة المحافظة، حيث لاحظ تراكم مخلفات المباني على جانبي الطريق وسوء حالة الطريق الفنية من حيث الرصف ووجود حفر ومطبات بشكل سيئ ، فضلا عن تراكم القمامة والأتربة بالجزيرة الوسطى للطريق ، وانتشار الإشغالات ، والذي قد يشكل خطورة على حركة المرور والسير على الطريق.

وكلف بإعداد تقرير مصور عن الطريق لإرفاقه بخطاب للدكتور هشام عرفات، وزير النقل، والذي يبدى تجاوبا سريعا في مطالب المحافظة خاصة في مجال تحسين مرفق حيوي كالطرق والكباري.

رافق المحافظ، النائب بدوي النويشي، عضو مجلس النواب، والمهندس ناصر فراج، مدير عام الطرق والنقل، وعبد الحي سيد رئيس، مركز ومدينة الواسطى.
loading...

ترشيحاتنا

طريقة طبيعية تغسل الكبد من السموم لمدة 10 أيام

ضربة جديدة لمخازن مافيا البطاطس بالمحافظات.. فيديو

أحمد موسى يشن هجوما شرسا على بعض وسائل الإعلام .. فيديو

سقوط أمطار مصحوبة بموجة برد على الحرم المكي.. فيديو

عمرها 30 سنة وخريجة تجارة إنجليش.. من هي الشابة منى قبلة منفذة تفجير تونس ؟

الحكومة تكشف حقيقة زيادة أسعار الكهرباء والبنزين خلال العام المالي الجديد

مانشستر سيتي يزيح ليفربول من صدارة الدوري بفوز صعب علي توتنهام ..فيديو

أب بلا قلب.. ابنته كشفت خيانة زوجته الثانية فربطها 10 أيام دون طعام حتى الموت

موجز الأخبار.. السيسي يلتقي نظيره الألماني.. ومدبولي يلعب تنس طاولة بالشرقية

خطيبة خاشقجي: لا أعرف المسئول الرئيسي عن مقتله

السفير الروسي: مصر اختارت روسيا شريكا استراتيجيا إلى الأبد

تعرف على قرارات مجلس إدارة الأهلي في اجتماعه اليوم

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بيصلحوا الميكاب في مراية العربية.. سواقة الستات واقع يحكي عن كوارث

هاني شاكر يجري بروفات حفل الموسيقى العربية.. صور

تفاصيل المؤتمر الصحفى للقاهرة السينمائى.. جائزتان ماليتيان جديدتان لصناع السينما وتواجد مصرى كبير بالمسابقات

معبد عمدا بأسوان.. تم إنقاذه بمعجزة هندسية وبناه الملك تحتمس الثالث

متحف آثار الوادي الجديد يسرد تاريخ مصر على مر العصور.. صور

فيديو

هاني عازر: الافتتاح التجريبي لأنفاق قناة السويس خلال شهرين .. فيديو
هاني عازر: ألمانيا تنظر إلى مصر على أنها دولة مستقرة .. فيديو
وزير التعليم العالي: نسعى لاستيعاب 4.2 مليون طالب داخل الجامعات .. فيديو
عبد الغفار: اتفاقيات مع 10 جامعات ألمانية لإنشاء فروع بالعاصمة الإدارية
عبد الغفار : تكلفة أي جامعة بالنموذج الجديد 7 مليارات جنيه

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد تخفيض أعداد طلاب الصيدلة؟

هل تؤيد تخفيض أعداد طلاب الصيدلة؟