محافظ بني سويف يتواصل مع وزير النقل لسرعة تنفيذ كوبري الميمون

واصل المستشار هاني عبد الجابر، محافظ بني سويف، جولاته الميدانية لتفقد المشروعات الخدمية الجاري تنفيذها على أرض المحافظة، والوقوف على الطبيعة على أسباب تعثر أو توقف العمل بها لسرعة العمل على تذليل تلك العقبات، حيث تفقد سير العمل بكوبرى الميمون العلوي وذلك لمتابعة الموقف التنفيذي له.



وأشار المحافظ إلى أنه تم اتخاذ خطوات هامة لتذليل معوقات التنفيذ الخاصة بهذا المشروع الحيوي، حيث تمت مخاطبة وزير النقل الدكتور هشام عرفات، حول هذا الموضوع، والذي بدوره كلف الهيئة العامة للطرق والكباري بعدد من الإجراءات العملية للدفع بمعدلات تنفيذ المشروع.



واستمع المحافظ لعرض ملخص عن سير العمل في مشروع الكوبري والذي تنفذه الهيئة العامة للطرق والكبارى بطول 830 مترا على طريق القاهرة بنى سويف الزراعي، وأسباب التأخير في الانتهاء من المشروع، وأن الأعمال تسير بمعدلات بطيئة جدا .



وأكد المحافظ على أهمية المشروع ، والذى سيسهم فى حل مشكلة التكدس المرورى والزحام على الطريق الزراعي ومزلقان السكة الحديد بمدخل قرية الميمون التي تعتبر من أكبر قرى المحافظة، موجها بأعداد تقرير فني مصور بحيث يشمل التقرير حجم ما تم انجازه من أعمال ونسب التنفيذ الفعلية .



وأبدى المحافظ استيائه أيضا من حالة الطريق الزراعي "مصر _ أسوان" في الجزء الواقع بدائرة المحافظة، حيث لاحظ تراكم مخلفات المباني على جانبي الطريق وسوء حالة الطريق الفنية من حيث الرصف ووجود حفر ومطبات بشكل سيئ ، فضلا عن تراكم القمامة والأتربة بالجزيرة الوسطى للطريق ، وانتشار الإشغالات ، والذي قد يشكل خطورة على حركة المرور والسير على الطريق.



وكلف بإعداد تقرير مصور عن الطريق لإرفاقه بخطاب للدكتور هشام عرفات، وزير النقل، والذي يبدى تجاوبا سريعا في مطالب المحافظة خاصة في مجال تحسين مرفق حيوي كالطرق والكباري.



رافق المحافظ، النائب بدوي النويشي، عضو مجلس النواب، والمهندس ناصر فراج، مدير عام الطرق والنقل، وعبد الحي سيد رئيس، مركز ومدينة الواسطى.