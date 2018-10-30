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رياضة

الإفريقي يفتقد خدمات حارسه لمدة شهر

الثلاثاء 30/أكتوبر/2018 - 06:30 ص
أيمن المثلوثي
أيمن المثلوثي
حسن العمدة
أظهرت الفحوصات التي خضع لها أيمن المثلوثي، حارس الأفريقي، حاجته إلى الراحة لمدة شهر، بعد إصابته خلال مواجهة البنزرتي بالدوري التونسي.

كان المثلوثي أصيب خلال مواجهة البنزرتي بالجولة السادسة، يوم السبت الماضي ، وخسرها فريقه (0-2) على مستوى الظهر، وأظهرت آشعة الرنين المغناطيسيي، حاجته للراحة لمدة شهر.

وقال محسن الطرابلسي، رئيس اللجنة الطبية بالأفريقي، إنَّ "الفريق سيفتقد أيضًا خدمات حمزة العقربي".

كان العقربي، تعرَّض لإصابة تستوجب منه راحة لمدة شهر كامل.

وأشار الطرابلسي، إلى أنَّ إصابة باسيرو كمبوري، عضلية، وتستوجب منه راحة ما بين 6 إلى 8 أسابيع.
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