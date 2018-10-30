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رياضة

أشرف صبحي يطمئن على استعدادات الأهلي للنهائي الإفريقي

الثلاثاء 30/أكتوبر/2018 - 09:35 ص
صدى البلد
ريهام بكير
أجرى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة اتصالا هاتفيا بالكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، وذلك للاطمئنان على استعداد فريق كرة القدم للمواجهة الإفريقية المرتقبة أمام فريق الترجي التونسي، يوم الجمعة المقبل على استاد برج العرب بالإسكندرية.

وأكد وزير الشباب الرياضة حرصه الكامل على متابعة جميع الاستعدادات للفريق الاول بالنادي الأهلي، وتذليل أي عقبات، حتى تخرج المباراة بالشكل الذي يليق باسم مصر والنادي الاهلي العريق، متمنيا لهم الفوز وحسم البطولة من برج العرب قبل لقاء العودة بتونس في الـ9 من نوفمبر المقبل.

وأضاف أشرف صبحي، بأن هناك متابعة مستمرة لكل الأندية والمنتخبات المصرية التي تشترك وتنافس في البطولات الافريقية والعالمية، لافتا الى أن وزارة الشباب والرياضة تقدم جميع أنواع الدعم والمساندة لأبطال مصر الرياضيين في مختلف الألعاب الرياضية.

وجاء تأهل الأهلي للدور النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا بعد تخطيه فريق وفاق سطيف الجزائري في نصف النهائي، بعد الفوز عليه بهدفين دون رد في لقاء الذهاب بالقاهرة، ثم الخسارة منه بهدفين مقابل هدف في لقاء العودة بالجزائر، فيما تأهل الترجي بعد تخطيه فريق أول أغسطس الأنجولي، بالخسارة أمامه بهدف نظيف في أنجولا والفوز عليه 4/2 في ملعب رادس.
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