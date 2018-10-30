5 معلومات لا تفوتك عن تعاقد حسام حسن مع بيراميدز

فجر مسئولو بيراميدز مفاجأة من العيار الثقيل بالتعاقد مع حسام حسن أمس لتدريب الفريق الأول لكرة القدم خلال الفترة المقبلة خلفا للأرجنتيني لافولبي .



وبات حسام حسن أمام تحد كبير خاصة بعد تجربته الأكثر من رائعة مع المصرى البورسعيدى بعدما قاده إلى تحقيق المزيد من النتائج الجيدة والوصول إلى الدور قبل النهائى من منافسات الكونفيدرالية الإفريقية فى إنجاز تاريخي للفريق البورسعيدى .



"صدى البلد " يستعرض أبرز 5 معلومات فى تعاقد حسام حسن الجديد مع بيراميدز فيما هو تالى:



1- وقع حسام حسن عقدا مع بيراميدز لمدة 8 شهور فقط يمتد حتى نهاية الموسم الجارى وبات هناك اتفاق مبدئى بين الطرفين من أجل تمديد التعاقد فى حال موافقة الطرفين .



2- يضم الجهاز الفني الجديد لبيراميدز بقيادة حسام حسن نفس الأفراد الذين كانوا يعملون معه فى الجهاز الفنى للمصرى.



3-يعد بيراميدز النادى رقم 8 الذى قام حسام حسن بتدريبه وهي تدريب فريق المصرى ، ثم تولى تدريب الاتصالات، وقاد المهمة الفنية لفريق الزمالك، والإسماعيلي، ومصر المقاصة، و منتخب الأردن، والاتحاد السكندرى.



4- أول مواجهة لحسام حسن مع بيراميدز ستكون أمام الاتحاد السكندرى مساء الجمعة المقبل فى إطار لقاءات الجولة الثانية عشرة من منافسات الدورى الممتاز.



5- طالب حسام حسن مسئولى بيراميدز بالحفاظ على نجوم الفريق وعدم رحيل أحد خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة .