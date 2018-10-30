في عيد ميلاده الـ64 .. الخطيب يزين كوكبة أساطير كرة القدم فى شهر العظماء

الأسطورة .. محمود الخطيب

الجوهرة السوداء بيليه

الأسطورة الأرجنتينية مارادونا

السلطان إبراهيموفيتش

معجزة ليبيريا جورج وايا

الطاحونة.. فان باستن

أكتوبر شهر العظماء، وفى عالم الساحرة المستديرة شهد هذا الشهر ميلاد العديد من أفضل نجوم الكرة في العالم، "صدى البلد" يلقى الضوء على أهم نجوم اللعبة صاحبة الشعبية الأولى من مواليد شهر العظماء.لم يختلف اثنان من عشاق ومحبي الساحرة المستديرة بجميع انتماءاتهم على موهبة النجم محمود الخطيب "بيبو" رئيس النادي الأهلي، والذي يحتفل اليوم بعيد ميلاده الـ64 حيث ولد يوم 30 أكتوبر عام 1954 ولعب لصفوف العملاق القاهري النادي الأهلي وصال وجال معه في أدغال أفريقيا، ومثل منتخب مصر لأكثر من عشر سنوات.فى عيد ميلاده الـ64 ما زال "بيبو" يحظى بحب وإعجاب الملايين من عشاق ومحبي اللعبة في جميع أرجاء الوطن العربي، بعد أن صنع اسمه ونجوميته من خلال بوابة النادي الأهلي، بعد أن انتقل إليه من نادي النصر وأحرز مع الأحمر خمس بطولات إفريقية في العصر الذهبي لجيل التلامذة خلال فترة الثمانينيات وأحرز 15 بطولة محلية، ومع منتخب مصر أحرز بطولة كأس الأمم الأفريقية عام 86، وساهم في صعود الفراعنة إلى أولمبياد لوس أنجلوس عام 84.بيبو هو أول لاعب مصري أحرز لقب الكرة الذهبية في القارة الإفريقية، وهو اللقب الذي استعصى على جميع نجوم اللعبة في المحروسة، حتي توّج به محمد صلاح المحترف في صفوف ليفربول الإنجليزي.لعب الخطيب طوال حياته الكروية 266 مباراة، منها 199 في الدورى و18 فى كأس مصر و29 في بطولة أفريقيا للأندية أبطال الدورى و20 في بطولة أفريقيا للأندية أبطال الكؤوس، ووصل إجمالى أهداف الخطيب إلى 154 هدفا.أحرز محمود الخطيب 550 هدفا في الدورى المحلى وقطاعات الناشئين والبطولات الأفريقية، منها 111 هدفا في الدوري مع النادي الأهلي و37 هدفا في البطولات الأفريقية و27 هدفا مع منتخب مصر.حصل على لقب أحسن لاعب في الوطن العربي عام 82 متفوقا على كل نجوم الوطن العربى وكان أول لاعب في تاريخ النادى الأهلى ينضم إلى نادى المائة.صاحب هدف عالمى في تصفيات كأس العالم 78 أمام المنتخب التونسي وهداف المنتخب المصري من 75 إلى 86، وأحرز معه بطولة الأمم الأفريقية عام 86 وهداف المنتخب المصري في بطولة موسكو، ولظروف سياسية لم نشارك في هذه البطولة.ســاهم في وصـول المنتخب المصري لبطولة لوس أنجلوس 84، وسجل هدفا رائعا في مرمى كوستاريكا، وكـــانت أول مرة يصل المنتخب المصري إلى دور الـ8 بعد بطولة طوكيو عام 64.اعتزل الخطيب كرة القدم عام 87 ثم اتجه للعمل الإداري في النادي الأهلي وتدرج في المناصب حتى أصبح نائبا لرئيس النادي الأهلي حتى عام 2014، ليعود في 2017 رئيسا للقلعة الحمراء.ومن أبرز نجوم الساحرة المستديرة "مواليد" شهر العظماءهو إديسون أرانتيس دو ناسيمنتو، الشهير بـ"بيليه"، من مواليد 23 أكتوبر عام 1940، برازيلي الأصل والجنسية.يعتبر بيليه من أفضل لاعب في تاريخ كرة القدم، وفي البرازيل يعتبر بطلا قوميًا، وقد لعب كمهاجم وكصانع ألعاب، واشتهر بلعب الكرات الخلفية.بدأ بيليه مسيرته الكروية مع نادي سانتوس وهو بعمر الخامسة عشرة، ولعب مع منتخب البرازيل لكرة القدم وهو بعمر السادسة عشرة، استطاع الفوز بثلاث بطولات كأس العالم لكرة القدم مع منتخب بلاده أعوام 1958 و1962 و1970، وهو اللاعب الوحيد الذي حقق هذا الإنجاز، وهو أيضًا الهداف التاريخي لمنتخب البرازيل لكرة القدم برصيد 77 هدفًا في 92 مباراة، أما على الصعيد المحلي، قاد بيليه فريقه نادي سانتوس إلى لقب كأس ليبرتادوريس أعوام 1962 و1963.هو دييجو أرماندو مارادونا من مواليد 30 أكتوبر عام 1960، أحد أعظم لاعبي العالم وأفضل من ركل كرة القدم عبر تاريخها، لعب في أربع بطولات كأس العالم، بما في ذلك بطولة المكسيك عام 1986، حيث قاد الأرجنتين بالفوز على ألمانيا الغربية في المباراة النهائية، وفاز بجائزة الكرة الذهبية بوصفه أفضل لاعب في البطولة.يعتبر مارادونا واحدا من الشخصيات الرياضية المثيرة للجدل وتستحق النشر، تم توقيفه من كرة القدم لمدة 15 شهرا في عام 1991 بعد ثبوت تعاطيه مخدرات الكوكايين، في إيطاليا، وتم إرساله إلى بلاده من كأس العالم 1994 في الولايات المتحدة بعد ثبوت تعاطيه مادة الايفيدرين.على الرغم من أنه كان قليل الخبرة الإدارية، إلا أنه أصبح مدربا للمنتخب الأرجنتيني في نوفمبر 2008، بعقد عمل لمدة ثمانية عشر شهرا، حتى انتهاء عقده بعد كأس العالم 2010 الذي ودع فيه منتخب التانجو منافسات دور الثمانية.اكتشفت موهبة مارادونا الكروية عندما كان يلعب مع نادي إستريلا روجا، لعب في المرحلة قبل الاحترافية مع نادي أرجنتينوس جونيورز بين سنتي 1974 و1977، ومن ثم كمحترف في نفس النادي حتى سنة 1981.انتقل إلى نادي بوكا جونيورز مواصلًا موسم سنة 1981، بالإضافة إلى تحقيقه أول لقب مع الفريق في الموسم التالي سنة 1982.شارك مارادونا في أول بطولة لكأس العالم عام 1982. وفي نفس العام انتقل إل ىنادي برشلونة الإسباني. في سنة 1983 فاز مارادونا مع نادي برشلونة ببطولة كأس إسبانيا بعد هزيمة ريال مدريد.انتقل سنة 1984 إلى نادي نابولي الإيطالي، وكانت تلك الفترة قفزة نوعية لنادي نابولي، حيث فاز الفريق بالدوري الإيطالي موسم 1986/87 و1989/90، وكأس إيطاليا عام 1987، وكأس الاتحاد الأوروبي سنة 1989 وكأس السوبر الإيطالي عام 1990، كما كان الفريق وصيفًا للدوري الإيطالي مرتين، في 1988/89 و1987/88.زلاتان إبراهيموفيتش أو كما يطلق عليه عشاقه "السلطان"، من مواليد 3 أكتوبر 1981، هو لاعب كرة قدم سويدي من أصل بوسني محترف ويلعب كمهاجم لنادي لوس أنجلوس جلاكسي الأمريكي.بدأ إبراهيموفيتش مسيرته الكروية في نادي مالمو السويدي في أواخر التسعينيات، ثم وقع لنادي أياكس، حيث صنع سمعة جيدة كلاعب محترف مع المدرب رونالد كومان، انتقل لاحقًا إلى يوفنتوس مقابل 16 مليون يورو.نال زلاتان شهرة واسعة في السيري أي، مستفيدًا من شراكته في خط الهجوم مع ديفيد تريزيجيه.في 2006، وقع مع إنتر ميلان الإيطالي، حيث فاز بعدة جوائز فردية مثل جوائز أوسكار الكالتشيو والكرة الذهبية السويدية، فاز بلقب الدوري الإيطالي ثلاث مرات متتالية وحصل على لقب هداف الدوري الإيطالي في موسم 2008-09.في صيف 2009 انتقل إلى برشلونة، كانت فترة بقائه مع برشلونة قصيرة، حيث عاد إلى الدوري الإيطالي ليلعب مع نادي ميلان في صفقة جعلته من أعلى اللاعبين أجرًا في العالم، وكلفه النادي الإيطالي 24 مليون يورو، ثم وقع عقدًا مدته 3 سنوات مع باريس سان جيرمان في يوليو 2012، وفى 2016 انتقل "ابرا" إلى صفوف مانشستر يونايتد ثم إلى النادي الأمريكي.إذا أدرت مؤشر البحث في "جوجل" عن دولة ليبيريا لن تجد سوى اسم النجم العظيم جورج وايا، والذي أصبح رئيسا للدولة حاليا.هو أحد أفضل من قدم الكرة الأفريقية في أجمل صورة لها، وذلك خلال نهاية ثمانينيات القرن الماضي وطوال فترة التسعينيات، هو جورج مانيه أوبونج وايا، ولد في 1 أكتوبر 1966، في مونروفيا.حصل في سنة 1995 على جائزة أفضل لاعب كرة قدم في العالم، وأفضل لاعب في أوروبا، احترف في أندية موناكو الفرنسي وميلان الإيطالي وقاد منتخب بلاده في العديد من المناسبات القارية، ثم قام بتدريب المنتخب وهو لاعب، بعد ذلك أصبح رمزًا سياسيًا وإنسانيًا في ليبيريا، وكان مرشحًا لرئاسة ليبيريا عام 2005، إلا أنه لم ينجح في ذلك.ماركو فان باستن هو لاعب كرة قدم سابق، ومدرب كرة قدم حالي، من مواليد 31 أكتوبر 1964 في مدينة أوترخت بهولندا، أحد أفضل الهدافين في العالم، ويعتبر صاحب أفضل لمسة أخيرة في العالم، وقد حاز على جائزة أفضل لاعب في أوروبا ثلاث مرات في أعوام 1988 و1989 و1992، وحاز على جائزة أفضل لاعب في العالم مرة واحدة في عام 1992.