سيارة ربع نقل تقتحم شريط السكة الحديد بأسوان

أعلنت هيئة السكة الحديد مساء اليوم اعتذارها للركاب عن تأخر قطار رقم ٩٨١ ركاب أسوان القاهرة بالكيلو ٤١ بين محطة مزغونة والمرازيق على خط القاهرة السد العالى نتيجة قيام سائق عربة ربع نقل رقم ٢٥٨٣ ت ب محاولة العبور من مكان غير معد للعبور واثناء عبوره السكة فوجئ بقدوم القطار فترك العربة وفر هاربا .



وأكد المهندس أشرف رسلان رئيس هيئة السكة الحديد انه نتيجة عدم التزام سائق العربة بتعليمات المرور اثناء عبور السكة الحديد أدى الى اصطدام جرار القطار بمؤخرة العربة ما تسبب فى كسر ماسورة الهواء بالجرار وعلى الفور تمت الاستعانة بجرار آخر بديل.



وتناشد الهيئة سائقى المركبات العبور من الأماكن المخصصة حرصا على سلامتهم و سلامة مسير القطارات وقدمت الهيئة اعتذارها لركاب القطار بسبب التأخير .