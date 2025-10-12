بعد تعيينه .. كريم إمام: سأكون على قدر المسئولية في مجلس الشيوخ

عبر كريم إمام، أمين شباب الجمهورية بحزب حماة الوطن، عن اعتزازه وشكرة البالغ لقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي تعينه عضواً بمجلس الشيوخ.

أوضح إمام أن هذا التعيين يشكل أمانة ومسئولية كبيرة فى مشوارة السياسي، مشددا بأنه سيعمل بكل جد وإخلاص ليكون عند مستوى هذه الثقة، من خلال العمل البرلماني الجاد والموضوعي.

وأكد كريم إمام بأنه عازم على ممارسة عمله النيابي بكل صدق وتجرد، واضعا نصب عينيه دائماً خدمة المصلحة العليا للوطن والمواطن المصري. مكرسا جهوده لدعم مسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها مصر تحت قيادة الرئيس السيسي.

كما أعرب "إمام " عن تطلعه إلى المساهمة الفعالة في عمل مجلس الشيوخ بصفته ركيزة مؤسسية مهمة في دعم الاستقرار ودراسة التشريعات، مؤكدا أن دوره الاستشاري في صياغة القوانين ودفع عجلة التنمية يتوافق تماما مع طموحات الدولة المصرية في الجمهورية الجديدة.

وشدد كريم إمام أن هذا التعيين سيكون دافعا له لبذل المزيد من الجهد، والعمل ضمن أعضاء المجلس لتحقيق التوازن بين مطالب المواطنين ومتطلبات المرحلة، والمساهمة في تعزيز دور المجلس.