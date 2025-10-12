محمد همام مهنئا الشهابي بتعيينه في الشيوخ: صاحب مسيرة عطاء بالحياة السياسية

أكد الدكتور محمد همام الأمين المساعد للجنة الاسكان بحزب الجيل الديمقراطي أن تعيينات مجلس الشيوخ التي أصدرها الرئيس عبد الفتاح السيسي تجسّد رؤية الدولة في تمكين الكفاءات الوطنية المخلصة، وتعزيز المشاركة السياسية المتوازنة التي تدعم مسيرة البناء والتنمية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي

وقدم همام التهنئة لناجي الشهابي رئيس حزب الجيل الديمقراطي، بمناسبة صدور قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعيينه عضوًا في مجلس الشيوخ، ضمن قائمة المعيّنين التي شملت عددًا من الرموز الوطنية المشهود لهم بالكفاءة والخبرة والالتزام بقضايا الوطن.

وأكد الدكتور همام أن هذا القرار الرئاسي يعكس تقدير القيادة السياسية لما قدمه ناجي الشهابي من عطاء ممتد في الحياة السياسية والحزبية، ودوره الوطني المخلص في دعم الدولة المصرية ومساندة مؤسساتها في مواجهة التحديات

وأشار إلى أن وجود حزب الجيل في مجلس الشيوخ سيمثل إضافة نوعية للحياة البرلمانية والعمل التشريعي في مصر.