شاهد.. أنغام تخطف قلوب متابعيها في أحدث ظهور
بعد تعيينه في الشيوخ.. ابن الدكتور أحمد عمر هاشم: أتوجه بالشكر للرئيس السيسي
فيريرا يرفض خوض وديات بسبب الغيابات والإصابات
شرم الشيخ.. "مدينة السلام" تتحول إلى مركز دائم لصناعة القرار الدولي
مدرب ألمانيا يدافع عن انطلاقة نجم ليفربول.. تفاصيل
حقيقة رفض حسام عبد المجيد تجديد عقده مع الزمالك
من الكنيست إلى شرم الشيخ.. زيارة ترامب تفتح صفحة جديدة في تاريخ الشرق الأوسط
فيريرا يخطط لمنح بارون أوشينج فرصة الظهور الأول أمام ديكيداها
انطلاق معسكر الاتحاد الدولي لكرة السلة للشباب على أرض مصر
سعر الذهب في مصر بمستهل التعاملات المسائية اليوم
قمة السيسي-ترامب تتصدر جدول أعمال قمة شرم الشيخ.. تعرف على البرنامج المبدئي
معتمد جمال مديرا فنيا لـ الانتاج الحربي
محمد همام مهنئا الشهابي بتعيينه في الشيوخ: صاحب مسيرة عطاء بالحياة السياسية

معتز الخصوصي

أكد الدكتور محمد همام الأمين المساعد للجنة الاسكان بحزب الجيل الديمقراطي أن تعيينات مجلس الشيوخ التي أصدرها الرئيس عبد الفتاح السيسي  تجسّد رؤية الدولة في تمكين الكفاءات الوطنية المخلصة، وتعزيز المشاركة السياسية المتوازنة التي تدعم مسيرة البناء والتنمية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي

وقدم همام التهنئة لناجي الشهابي رئيس حزب الجيل الديمقراطي، بمناسبة صدور قرار  الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعيينه عضوًا في مجلس الشيوخ، ضمن قائمة المعيّنين التي شملت عددًا من الرموز الوطنية المشهود لهم بالكفاءة والخبرة والالتزام بقضايا الوطن.

وأكد الدكتور همام أن هذا القرار الرئاسي يعكس تقدير القيادة السياسية لما قدمه ناجي الشهابي من عطاء ممتد في الحياة السياسية والحزبية، ودوره الوطني المخلص في دعم الدولة المصرية ومساندة مؤسساتها في مواجهة التحديات

وأشار إلى أن وجود حزب الجيل في  مجلس الشيوخ سيمثل إضافة نوعية للحياة البرلمانية والعمل التشريعي في مصر.

تعيينات مجلس الشيوخ مجلس الشيوخ البرلمان ناجي الشهابي النواب

