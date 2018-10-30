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أخبار العالم

بن زايد يتلقى اتصالا هاتفيا من الرئيس الفرنسي

الثلاثاء 30/أكتوبر/2018 - 10:06 م
صدى البلد
منار نور
تلقى الشيخ محمد بن زايد، ولي عهد أبو ظبي ونائب القائد الأعلى للقوات المسلحة ورئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبو ظبي، اتصالا هاتفيا من الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.

وكتب ولي عهد أبو ظبي، على صفحته بموقع التدوينات القصيرة "تويتر" قائلا: "محمد بن زايد يتلقى اتصالا هاتفيا من الرئيس الفرنسي، جرى خلاله بحث تعزيز العلاقات الثنائية وعددا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك".

ويذكر أن الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات أصدر مرسوما بقانون رقم /19/ لسنة 2018 بشأن الاستثمار الأجنبى المباشر، والذى يهدف إلى تعزيز وتنمية البيئة الاستثمارية والترويج لجذب الاستثمار الأجنبى المباشر بما ينسجم والسياسات التنموية للدولة.

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