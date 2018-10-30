نجم الأهلى مديرًا للكرة فى المصري البورسعيدي

أعلن مصطفى يونس نجم نادي الأهلي السابق، عن تعيينه مديرًا للكرة بالفريق الأول للنادي المصري البورسعيدي خلال الفترة المقبلة خلفا لإبراهيم حسن.



وقال مصطفى يونس في تصريحات لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد، "أنا من عشاق نادي المصري وتربطني علاقات جيدة بجمهوره ولاعبيه".



وتابع: "أمنيتي دائما العودة لكرة القدم وأن يكون المتنفس لي هو نادي المصري هو أمر جيد".