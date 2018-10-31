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رياضة

تشيلسي يفوز على ديربي كاونتي بـ كأس رابطة المحترفين..فيديو

الأربعاء 31/أكتوبر/2018 - 11:47 م
صدى البلد
أحمد هاني
حقق تشيلسي فوزًا على ديربي كاونتي بثلاثة أهداف لهدفين في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب "ستامفورد بريدج" اليوم الأربعاء، ضمن دور الـ16 من كأس رابطة المحترفين الإنجليزية.

وسجل فيكايو تومورى مدافع ديربى كاونتى أول أهداف تشيلسي بعد خطأ فى مرماه بعد مرور خمس دقائق من عمر اللقاء، ولكن نجح جاك ماريوت فى تسجيل هدف التعادل لديربى كاونتى فى الدقيقة التاسعة.

وعاد تشيلسي للتقدم من جديد بالهدف الثاني الذي سجله ريشار كيوج لاعب ديربى بالخطأ فى مرماه بالدقيقة 21، ورد ديربى كاونتى بهدف التعادل فى الدقيقة 27 من عمر المباراة.

لكن سيسك فابريجاس أهدى البلوز الهدف الثالث وهدف الفوز فى الدقيقة 41 من زمن المباراة.

وكان تشيلسى قد أخرج ليفربول من دور الـ32 بالتغلب عليه 2-1، فيما أخرج ديربى كاونتى الذي يقوم بتدريبه نجم تشيلسى السابق فرانك لامبارد، مانشستر يونايتد من نفس الدور.
تشيلسي يفوز على ديربي كاونتي بـ كأس رابطة المحترفين..فيديو
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