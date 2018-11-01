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أخبار العالم

الدفاع المدني السعودية توجه تحذيرا إلى المواطنين

الخميس 01/نوفمبر/2018 - 12:01 ص
صدى البلد
حسام رضوان
حذرت مديرية الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة، اليوم الأربعاء، المواطنين والمقيمين من التقلبات الجوية، ونصحتهم بالابتعاد عن مجاري الأودية وعدم المجازفة بالنزول إلى بطون الأودية نتيجة التقلبات واستمرار الحالة المطيرة على المدينة المنورة ومحافظاتها وجريات الكثير من السيول في مسارات الأودية الطبيعية.

وبحسب ما ذكرته وكالة الأنباء السعودية "واس"، قالت المديرية إن هناك سيولا منقولة في أودية جنوب المدينة، مثل وادي ريم وآبار علي واليتمة وشرق المدينة الضميرية وضعة.

وأضافت أنه تم التنسيق مع الجهات المعنية لإغلاق الطريق لوجود سيول منقولة على طريق غراب وغرب والمدينة والفريش والجفر والمسيجيد ووادي الصفراء.

ودعا العقيد خالد مبارك الجهني المتحدث الرسمي للدفاع المدني بالمنطقة الجميع إلى التقيد بتعليمات وإرشادات السلامة العامة، وعدم الخروج من المنازل في حال هطول الأمطار الغزيرة، إلا للضرورة، والحذر والانتباه أثناء قيادة المركبات.
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