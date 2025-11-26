قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
البرهان: السلام في السودان مرهون بتفكيك قوات الدعم السريع
لقطات من رحلة الأهلي إلى المغرب استعدادا لمواجهة الجيش الملكي.. صور
وزير الرياضة يعلن تفاصيل استضافة مصر لبطولة العالم للكاراتيه بعد غياب 37 عامًا
وزيرة التضامن: منتدى مستشفى أهل مصر حدث علمي غير مسبوق بمصر والشرق الأوسط
انطلاق 89 مدرسة جديدة العام المقبل بشراكة تاريخية مع إيطاليا.. ننشر تفاصيلها وتخصصاتها
وزير الدفاع وقادة الدول المشاركة يشهدون فعاليات المرحلة الرئيسية لتدريب ميدوزا 14.. وتنفيذ رمايات بالذخيرة الحية
الوزير يبحث مع وزيري الصناعة والداخلية والنقل الجزائريين تعزيز التعاون المشترك
البرهان: لا سلام في السودان إلا بتفكيك ميليشيا المتمردين
درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء 26 نوفمبر 2025
طوال العام.. السفارة الأمريكية بالقاهرة تطلق احتفالات America250
زاد العزة 81.. قافلة جديدة تحمل 10 آلاف طن مساعدات و90.000 قطعة ملابس شتوية لـ غزة
مدبولي: الهيئة العامة للرعاية الصحية قدمت أكثر من 100 مليون خدمة طبية بـ6 محافظات
محافظات

مدينة مرسى مطروح تواصل أعمال تطوير السوق الحضارية

تطوير السوق الحضارية
تطوير السوق الحضارية
ايمن محمود

تابع اللواء محمد صحصاح، رئيس مدينة مرسى مطروح، الأعمال الجارية لتطوير السوق الحضارية بمدينة مرسي مطروح، للحفاظ على المظهر الحضارى، والطبيعة السياحية التى تتمتع بها المحافظة. 

وأوضح صحصاح أنه جار عمل شبكة صرف صحي، ورفع كفاءة الشوارع الداخلية بالسوق، ورفع كفاءة الباكيات، والتأكد من سلامة المظلات.

وقال إن ذلك يأتي تنفيذاً لتوجيهات اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، ومتابعة من الدكتور إسلام رجب، نائب محافظ مطروح.

من ناحية أخرى وفى وقت سابق، أنهت قافلة اللجنة الطبية العليا والاستغاثات برئاسة مجلس الوزراء، أعمالها بمحافظة مطروح لليوم الرابع على التوالي، وتوقيع الكشف الطبى خلال قافلة الرمد بمستشفى مطروح العام على 1047 حالة، ونتج عن الكشف تحديد 156 حالة تحتاج عمليات سوف يتم البدء فى تنفيذها بعد البحث الاجتماعي، حيث شاركت الدكتورة دار السلام حسين، مدير مديرية التضامن الاجتماعي بمطروح، في قافلة اليوم مع تحديد أولويات حالات الاحتياج للبحث الاجتماعى، كما تم تحديد 452 حالة تحتاج إلى نظارات سوف يتم تسليمها خلال 15 يوما.

وتأتى أعمال قافلة اللجنة الطبية العليا والاستغاثات برئاسة مجلس الوزراء بالتعاون مع بنك الشفاء المصرى ومديرية الصحة بمطروح.

وشملت القافلة عددا من التخصصات “باطنة وعظام وجلدية وأطفال وأنف وأذن وحنجرة”، وكذلك الرمد، وتوقيع الكشف الطبى على المواطنين على مدار يومين بمستشفى الضبعة المركزى ويومين بمستشفى مطروح العام.

من جانبه، وجه اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، الشكر لجهود القافلة في توفير مزيد من الخدمات الطبية والعلاجية المجانية لأهالي مطروح مع الإقبال الكبير عليها بالتعاون مع جميع الجهات المعنية لتذليل العقبات وتيسير أعمال القافلة لتحقيق المستهدف وتقديم الخدمة الطبية والعلاجية اللازمة للمواطنين.

وسوف تتكفل مؤسسة بنك الشفاء المصري بتوفير الأطقم الطبية والأجهزة والمعدات اللازمة والأدوية للقافلة التي تستهدف حالة كشف وصرف العلاج وإجراء العمليات مجانا.

يأتى ذلك في إطار تعاون اللجنة الطبية العليا بمجلس الوزراء مع مؤسسات المجتمع المدني بتنفيذ القوافل الطبية لخدمة أهالينا من المرضى في شتى محافظات الجمهورية، وتقوم اللجنة بتنسيق تنظيم القوافل الطبية متعددة التخصصات بالتنسيق مع مؤسسة بنك الشفاء المصري، ومنها هذا الأسبوع بمحافظة مطروح..

يأتي ذلك في ضوء صدور قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، رقم (۱۷۳۸) لسنة ٢٠٢١ بإنشاء اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء لبذل جميع الجهود لخدمة المواطنين، والتخفيف عن آلامهم المرضية.

