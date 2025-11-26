مدينة مرسى مطروح تواصل أعمال تطوير السوق الحضارية

تابع اللواء محمد صحصاح، رئيس مدينة مرسى مطروح، الأعمال الجارية لتطوير السوق الحضارية بمدينة مرسي مطروح، للحفاظ على المظهر الحضارى، والطبيعة السياحية التى تتمتع بها المحافظة.

وأوضح صحصاح أنه جار عمل شبكة صرف صحي، ورفع كفاءة الشوارع الداخلية بالسوق، ورفع كفاءة الباكيات، والتأكد من سلامة المظلات.

وقال إن ذلك يأتي تنفيذاً لتوجيهات اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، ومتابعة من الدكتور إسلام رجب، نائب محافظ مطروح.

من ناحية أخرى وفى وقت سابق، أنهت قافلة اللجنة الطبية العليا والاستغاثات برئاسة مجلس الوزراء، أعمالها بمحافظة مطروح لليوم الرابع على التوالي، وتوقيع الكشف الطبى خلال قافلة الرمد بمستشفى مطروح العام على 1047 حالة، ونتج عن الكشف تحديد 156 حالة تحتاج عمليات سوف يتم البدء فى تنفيذها بعد البحث الاجتماعي، حيث شاركت الدكتورة دار السلام حسين، مدير مديرية التضامن الاجتماعي بمطروح، في قافلة اليوم مع تحديد أولويات حالات الاحتياج للبحث الاجتماعى، كما تم تحديد 452 حالة تحتاج إلى نظارات سوف يتم تسليمها خلال 15 يوما.

وتأتى أعمال قافلة اللجنة الطبية العليا والاستغاثات برئاسة مجلس الوزراء بالتعاون مع بنك الشفاء المصرى ومديرية الصحة بمطروح.

وشملت القافلة عددا من التخصصات “باطنة وعظام وجلدية وأطفال وأنف وأذن وحنجرة”، وكذلك الرمد، وتوقيع الكشف الطبى على المواطنين على مدار يومين بمستشفى الضبعة المركزى ويومين بمستشفى مطروح العام.

من جانبه، وجه اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، الشكر لجهود القافلة في توفير مزيد من الخدمات الطبية والعلاجية المجانية لأهالي مطروح مع الإقبال الكبير عليها بالتعاون مع جميع الجهات المعنية لتذليل العقبات وتيسير أعمال القافلة لتحقيق المستهدف وتقديم الخدمة الطبية والعلاجية اللازمة للمواطنين.

وسوف تتكفل مؤسسة بنك الشفاء المصري بتوفير الأطقم الطبية والأجهزة والمعدات اللازمة والأدوية للقافلة التي تستهدف حالة كشف وصرف العلاج وإجراء العمليات مجانا.

يأتى ذلك في إطار تعاون اللجنة الطبية العليا بمجلس الوزراء مع مؤسسات المجتمع المدني بتنفيذ القوافل الطبية لخدمة أهالينا من المرضى في شتى محافظات الجمهورية، وتقوم اللجنة بتنسيق تنظيم القوافل الطبية متعددة التخصصات بالتنسيق مع مؤسسة بنك الشفاء المصري، ومنها هذا الأسبوع بمحافظة مطروح..

يأتي ذلك في ضوء صدور قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، رقم (۱۷۳۸) لسنة ٢٠٢١ بإنشاء اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء لبذل جميع الجهود لخدمة المواطنين، والتخفيف عن آلامهم المرضية.