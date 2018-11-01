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مرأة

5 فوائد غير متوقعة لحمام البخار

الخميس 01/نوفمبر/2018 - 02:20 ص
حمام البخار
حمام البخار
آية التيجي
تحتاج بشرتنا من وقت لآخر إلی حمام بخار، وذلك لما يحمله من فوائد متعددة للبشرة، إضافة إلی أنه لا يحتاج إلی بذل الكثير من المجهود، أو الذهاب إلى صالون التجميل لكي تقوم به، ولكن القيام به في المنزل، وبدون أى تكلفة باهظة على الإطلاق.

ويمكن أن يغنيك حمام البخار عن القيام أو الذهاب لساعات طويلة لتجميل البشرة، والحصول علی بشرة نضرة، وخالية من العيوب، وفيما يلي قام موقع "برايد سايد" بتعديد الفوائد التي يمكن أن يحملها حمام البخار لبشرتك، والتي تحمل العديد من الفوائد غير المتوقعة للبشرة، وأبرزها:

1- بيساعد علی تنشيط الدورة الدموية.

2- يساهم في التخلص من الرؤوس السودا والبيضا، .

3- قد يمنع ظهور الحبوب والبثور، وذلك إن كنت تعاني منهم.

4- يحافظ علی نضارة وحيوية البشرة.

5- ينقي البشرة من الشوائب والسموم.

ويمكن بعد القيام بعمل حمام البخار ان تقوموا بعمل اسكرب لكي تسهم في تنشيط الدورة الدموية، والتخلص من جميع الشوائب داخل البشرة، ومن ثم شطف بشرتك بماء بارد، وذلك حتی يتم غلق المسام بشكل كامل، وبالتالي تجنب دخول الشوائب إلی المسام المفتوحة مرة أخرى.

ويمكن لحمام البخار أن يغنيك عن المشاكل السابق ذكرها، إضافة إلی أنه متوفر بشكل كبير، وغير مكلف أيضًا، وبالتالي قومي بعمله مرة او اثنين في الشهر، وذلك حتی يعطي النتائج المطلوبة.
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