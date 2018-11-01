TechnipFMC تعلن توقيع عقد بمليار دولار لتحديث مصفاة نفط في مصر

أعلنت شركة الهندسة البترولية الفرنسية الأمريكية "TechnipFMC" توقيع عقد ضخم مع "الشرق الأوسط لتكرير البترول" (ميدور) بقيمة مليار دولار من أجل تحديث مصفاة هذه الأخيرة في مصر.





وذكرت صحيفة "شالنج" الفرنسية أن مجموعة تكنيب إف إم سي، أعلنت أمس الأربعاء، توقيع هذا العقد الذي يهدف إلى تحديث وتوسيع مصفاة "ميدور" في مصر.





وبينت الصحيفة أن تكنيب إف إم سي هي شركة تشكلت بعد اندماج شركة تكنيب الفرنسية مع الشركة الأمريكية إف إم سي .



