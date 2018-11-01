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ديني

16 ديسمبر مؤتمر الأوقاف ومعهد الدراسات الإسلامية حول تفكيك الفكر المتطرف

الخميس 01/نوفمبر/2018 - 10:34 ص
صدى البلد
عبد الرحمن محمد
صرح وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، بأنه في إطار التعاون بين وزارة الأوقاف المصرية والمعهد العالي للدراسات الإسلامية بالزمالك تقرر عقد مؤتمر علمي مشترك تحت عنوان : " تطوير المناهج وطرق التدريس وأثره في تفكيك الفكر المتطرف " في السادس عشر من ديسمبر المقبل ٢٠١٨ م.

ويصحب المؤتمر حفل استقبال الدفعة الجديدة من أئمة الأوقاف وواعظاتها والعاملين بها المرشحين للالتحاق بالمعهد للحصول على درجة التخصص الماجستير في التخصصات العلمية المختلفة بالمعهد، من خلال خمسين منحة دراسية مجانية مقدمة من المعهد وخمسين أخرى مثلها مقدمة من الوزارة ، وذلك في إطار تكامل الجهود الوطنية لتفكيك الفكر المتطرف وكسر دوائر الجمود والتحجر العقلي وانغلاق الفهم، وتفنيد أباطيل الجماعات المتطرفة وتعريتها علميا وفكريا وعقليا ومنطقيا، من خلال إحلال مناهج الفهم والتفكير مناهج الحفظ والتلقين، مع العمل الجاد على رفع المستوى العلمي والثقافي للمرشحين للدراسة بالمعهد في إطار خطة الوزارة لتنوع برامج التدريب والتأهيل ورفع المستوى الثقافي لجميع العاملين بها من خلال برامج التدريب النوعي التراكمي المتنوع والمستمر.
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