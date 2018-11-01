16 ديسمبر مؤتمر الأوقاف ومعهد الدراسات الإسلامية حول تفكيك الفكر المتطرف

صرح وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، بأنه في إطار التعاون بين وزارة الأوقاف المصرية والمعهد العالي للدراسات الإسلامية بالزمالك تقرر عقد مؤتمر علمي مشترك تحت عنوان : " تطوير المناهج وطرق التدريس وأثره في تفكيك الفكر المتطرف " في السادس عشر من ديسمبر المقبل ٢٠١٨ م.



