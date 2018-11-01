فايز المطيري: النقابات العمالية ستقود مسيرة عملية التنمية الشاملة للأمة العربية

قال فايز المطيري، المدير العام لمنظمة العمل العربية، إن الحركة العمالية المصرية تلعب دورًا إيجابيًا في التعبير عن فئة لها دور مهم في تحقيق التنمية المستدامة، كما تسهم في تحقيق الاستقرار والتنمية.



وأضاف خلال كلمته التي ألقاها نيابة عنه حمدي أحمد ممثل المنظمة، في المؤتمر العمالى الدولى تحت عنوان "الحركة النقابية فى افريقيا خلال القرن الحادي والعشرين"، والذي ينظمه الاتحاد العام لنقابات عمال مصر بالاشتراك مع اتحاد النقابات العالمى وبحضور رؤساء الاتحادات العمالية فى 35 دولة أفريقية، اليوم الخميس : " أن مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تشارك في تحمل المسؤولية لضمان تحقيق الرؤية الشاملة، لافتًا إلى أن تجربة التعاون العربي الإفريقي من أنجح التجارب على المستوى الإقليمي وإحداث تفاعل بين الشعوب الإفريقية في مجالات التجارة والاستثمار وبلورة قضايا موحدة".



وتابع حمدي أحمد، أن النقابات العمالية ستقود مسيرة عملية التنمية الشاملة للأمة العربية، مشيرًا إلى أن المؤتمر يؤكد على الدور المحوري الذي يقوم به العمال، لأن المتغيرات السياسية تؤكد على ضرورة التعاون العربي الأفريقي، فضلًا عن تعزيز دور الحركة العمالية.