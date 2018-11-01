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أخبار البلد

وزيرة الهجرة ونظيرها اليوناني والقبرصي يزورون الكنيسة في لندن.. صور

الخميس 01/نوفمبر/2018 - 12:07 م
صدى البلد
سعيد العربي
التقت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، الأنبا أنجيلوس أسقف إيبارشية لندن بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية في إنجلترا ورئيس جمعية الكتاب المقدس العالمية.

وفي إطار فعاليات النسخة الثانية من مبادرة إحياء الجذور""Nostos 2 بلندن برعاية رؤساء مصر واليونان وقبرص، قامت وزيرة الهجرة وفوتيس فوتيو المفوض الرئاسي للشئون الإنسانية والقبارصة المغتربين وتيرانس كويك نائب وزير الخارجية اليوناني بزيارة الكنيسة المصرية واليونانية بالعاصمة البريطانية لندن.

وأشاد الأنبا أنجيلوس أسقف إيبارشية لندن بأهداف المبادرة التي تسعى لترسيخ التعاون الثلاثي بين مصر واليونان وقبرص وتعزيز الترابط بين شعوب البلاد الثلاثة، مؤكدًا دعلي عمه ودعم الكنيسة للمبادرة عبر مساندة سفارات الدول الثلاثة في تكوين قاعدة البيانات الخاصة بالأطباء التي تسعى المبادرة لتأسيسها من مختلف التخصصات.

كما أبدى الأنبا أنجيلوس استعداده لدعم مبادرات الوزارة لربط الجيل الثاني والثالث بوطنهم.

ووجهت السفيرة نبيلة مكرم الشكر للأنبا أنجيلوس على دعمه الدائم للمصريين بإنجلترا وهو يعد واجهة مشرفة للوطن بالخارج حيث حصل على وسام الإمبراطورية البريطانية بدرجة ضابط (OBE) وهي رتبة فائقة الامتياز نظير جهوده في خدمة الحريات الدينية في العالم.

وخلال لقائها بالأنبا جورجيوس أسقف الكنيسة اليونانية بلندن، وجهت له وزيرة الهجرة الدعوة لحضور المؤتمر الخامس "هيا بنا نصلي" الذي تنظمه جنوب سيناء والذي يتضمن الصلاة في دير سانت كاترين وصعود جبل موسى.

جدير بالذكر أن النسخة الثانية من مبادرة إحياء الجذور تأتي في ضوء ما تم الاتفاق عليه خلال فعاليات القمة الرئاسية الثلاثية السادسة التي انعقدت أوائل أكتوبر الجاري بجزيرة كريت اليونانية بمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس القبرصي والسيد رئيس الوزراء اليوناني.

وتهدف النسخة الثانية من المبادرة إلى تعزيز روابط الصداقة بين شعوب مصر واليونان وقبرص، انطلاقًا من كونها المبادرة الأولى من نوعها في العالم التي تهدف إلى إحياء الاحتفاء الشعبي بالجاليات الأجنبية التي كانت تعيش في مصر، والعودة إلى العادات التي امتزجت عبر السنين لتشكل وجدان شعوب جمعها تاريخ مشترك وحاضر يحمل الخير وحب الحياة.
وزيرة الهجرة ونظيرها اليوناني والقبرصي يزورون الكنيسة في لندن.. صور
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