إيهاب الألفي يتحدث عن مكاسب البطولة العربية

أبدي إيهاب الألفي، المدير الفني لسلة سيدات النادي الأهلى، حزنه الشديد لخسارة نهائي بطولة العربية للأندية أمس، أمام هومنتمن اللبناني.



وقال الألفي إن لاعبات الأهلي قدمن أداء طيبا على مدار البطولة بالكامل وخرجن بمكاسب فنية كبيرة من المشاركة في البطولة العربية بعد غياب أكثر من ٢٢ سنة.



وأضاف أن الاهلي ترك انطباعا جيدا في البطولة العربية والجميع يتوقع تتويجه بالبطولات المقبلة، وذلك بعدما تعرف على مستويات الفرق التي تشارك عن قرب وخلال المباريات.



وأشار إلى أن الفريق اللبناني كانت خبراته أفضل في مباراة الأمس، لاسيما أنه يشارك في كل البطولات العربية ويمتلك لاعبات محترفات على أعلى مستوى.



وشدد الألفي على أن لاعبات الأهلي مازلن صغيرات في السن، ولديهن مستقبل كبير للتويج بالبطولات في السنوات المقبلة وتعويض إخفاق الأمس، وهو ما تعاهد عليه الجميع بعد البطولة العربية.



وفي الختام وجه المدير الفني الاعتذار لجماهير النادي الأهلي التي ساندت اللاعبات منذ بداية البطولة العربية، كما وجه الشكر لمجلس إدارة النادي الأهلي وتحديدا الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي الذي دعم اللاعبات على مدار البطولة، ووعد بمزيد من الدعم للفريق الفترة المقبلة.