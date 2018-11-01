تجديد حبس صاحبة فيديو القرد 15 يوما بتهمة الفسق والفجور

قرر قاضي المعارضات بمحكمة أول المنصورة، تجديد حبس ربة منزل 15 يوما على ذمة التحقيقات، بتهمة التحريض على الفسق، بعد أن ضبطتها مباحث حماية الآداب بمديرية أمن الدقهلية، لانتشار فيديو لها على مواقع التواصل الاجتماعي وهي تلامس أعضاء حساسة لقرد بأحد محلات بيع الحيوانات والطيور الزينة بالمنصورة.



وكان اللواء محمد حجي، مدير أمن الدقهلية قد تلقى إخطارا من اللواء محمد شرباش مدير المباحث الجنائية يفيد بورود معلومات لضباط قسم حماية الآداب العامة بالمديرية أكدتها التحريات السرية، تفيد بانتشار أحد الفيديوهات الجنسية لإحدى الساقطات بين أوساط الشباب وطلبة المدارس والجامعات وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك خلال قيامها بملامسة أجزاء حساسة لأحد الحيوانات "قرد" بأحد المحلات العامة بالمنصورة بقصد إثارة الغرائز الجنسية وتحريضهم على الفسق.



وبتكثيف التحريات تمكن العميد عصام أبو عرب، رئيس مباحث حماية الآداب من تحديد هوية المتحرى عنها وتبين أنها تدعى "نسمة .ا .ا"، ٢٥ عاما ومقيمة بقرية ميت العامل بمركز أجا، وأنها بمساعدة أحد أصدقائها -الذي قام بتصويرها-، قامت بحركات لإثارة قرد داخل قفص بأحد المحلات، عن طريق مداعبة منطقة حساسة فيه.



وبالفحص تبين أن المتحرى عنها سبق اتهامها في قضية دعارة، وأنها تحاول الترويج لنفسها باستخدام هذا الفيديو وبتقنين الإجراءات تمكنت مباحث حماية الآداب من ضبطها وبمواجهتها، بمحضر الشرطة اعترفت بأنها صاحبة الفيديو المنتشر.



وتحرر عن ذلك المحضر اللازم لاتخاذ الإجراءات القانونية، وبعرضها على النيابة العامة قررت حبسها 4 أيام وقررت المحكمة تجديد حبسها.