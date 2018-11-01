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رياضة

قبل النهائي الإفريقي.. 6 لاعبين بين صفوف الأهلي توجوا باللقب الذهبي

الخميس 01/نوفمبر/2018 - 03:24 م
صدى البلد
عبدالحكيم أبوعلم
يدخل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام الترجي الرياضي في مباراة الذهاب التي تقام مساء الجمعة على استاد برج العرب بالإسكندرية، بخبرات لاعبيه وشخصية الأهلي إلى جانب “روح الفانلة الحمراء”.

فعلى الرغم من غياب الأهلي عن منصة التتويج لبطولته المفضلة — دوري أبطال إفريقيا — في آخر 4 سنوات، وتعاقد إدارة النادي مع عدد من اللاعبين في تلك الفترة؛ إلا أن هناك 6 لاعبين في تشكيلة الفريق سبق لهم التتويج باللقب.

حسام عاشور.. قائد الفريق الحالي، يأتي في مقدمة اللاعبين، بعدما ساهم في تحقيق 5 ألقاب لبطولة دوري الأبطال في أعوام: 2005-2006-2008-2012-2013. وبرصيد 150 مباراة إفريقية.

أحمد فتحي.. ظهير أيمن الفريق، والذي يدخل نهائي الجمعة وفي جعبته ثلاثة ألقاب من بطولة دوري الأبطال، ساهم في تحقيقها أعوام: 2008-2012- 2013. وخاض بقميص الأهلي 90 مباراة في البطولات الإفريقية.

وليد سليمان.. لاعب خط وسط الفريق وأحد أبرز نجوم النسخة الجارية، سبق له معانقة المجد القاري بالتتويج بلقبين لدوري الأبطال في نسختي 2012 و2013، كما يعد وليد سليمان هداف الجيل الحالي للأهلي في البطولات الإفريقية برصيد 14 هدفًا على مدار 73 مباراة إفريقية.

شريف إكرامي.. حارس مرمى الفريق، والذي ساهم في تحقيق لقبين للبطولة في نسختي 2012-2013. وحرس شريف إكرامي مرمى الفريق على مدار 85 مباراة في البطولات الإفريقية.

سعد سمير.. قلب دفاع الفريق، والذي دوّن اسمه في سجلات الشرف بالتتويج بلقبين لدوري الأبطال، نسختي 2012- 2013. وفي جعبة سعد سمير 64 مباراة مع الأهلي في البطولات الإفريقية.

محمد نجيب.. قلب دفاع الفريق، والذي أبعدته الإصابة عن استكمال المشوار في النسخة الجارية سبق له التتويج بلقبين دوري أبطال 2012- 2013. “نجيب” دافع عن شعار الأهلي في 63 مباراة في البطولات الإفريقية.
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