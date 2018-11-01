محافظ الاسماعيلية يتابع تطوير محيط مسجد الصالحين وشارع العشرين..صور

تفقد اللواء حمدى عثمان محافظ الاسماعيلية ، اليوم الخميس، أعمال تطوير ورفع كفاءة الشوارع بمحيط مسجد الصالحين وحديقة الأندلس أمام مجمع مواقف سيارات الأجرة بحى ثان ومتابعة أعمال ازدواج شارع العشرين ليسمح بمرور السيارات والمركبات فى الاتجاهين والقضاء على الاختناقات وتحقيق السيولة المرورية بالمنطقة.



رافق المحافظ اللواء محمد على حسين مساعد وزير الداخلية مدير أمن الاسماعيلية ونائبه اللواء جمال غزالى ومساعديه اللواءان عادل أنور وياسر الغندور والمهندس عبد الله الزغبى السكرتير العام المساعد للمحافظة وأشرف فؤاد رئيس مركز ومدينة الاسماعيلية وعدد كبير من القيادات التنفيذية والأمنية



وكان قد تم شن حملة ازالة بتلك المنطقة خلال الأسبوع الماضى والتى أسفرت عن رفع وإزالة عدد ثمانى حالات لعدد ثمانية كافتيريات شهيرة بالمنطقة والتى تمثلت فى شكل تعديات على مساحة كبيرة من الحديقة منذ عدة سنوات بالإضافة الى رفع كافة التندات والمظلات والأكشاك وتم ازالتها وتسويتها بمستوى سطح الأرض.



وقد أكد المحافظ خلال الجولة على أنه لن يسمح بأى حال من الأحوال بعودة تلك التعديات وأنه لابد من حتمية الحفاظ على الانضباط والاستقرار فى الشارع الاسماعيلى والحفاظ على حق الدولة وهيبة واحترام القانون والحفاظ على المصلحة العامة للجميع بالاضافة الى الحفاظ على المظهر الجمالى والحضارى.

