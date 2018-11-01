ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

محافظات

محافظ الاسماعيلية يتابع تطوير محيط مسجد الصالحين وشارع العشرين..صور

الخميس 01/نوفمبر/2018 - 04:45 م
محافظ الاسماعيلية
محافظ الاسماعيلية يتابع أعمال تطوير محيط مسجد الصالحين
انجي هيبة
تفقد اللواء حمدى عثمان محافظ الاسماعيلية ، اليوم الخميس، أعمال تطوير ورفع كفاءة الشوارع بمحيط مسجد الصالحين وحديقة الأندلس أمام مجمع مواقف سيارات الأجرة بحى ثان ومتابعة أعمال ازدواج شارع العشرين ليسمح بمرور السيارات والمركبات فى الاتجاهين والقضاء على الاختناقات وتحقيق السيولة المرورية بالمنطقة.

رافق المحافظ اللواء محمد على حسين مساعد وزير الداخلية مدير أمن الاسماعيلية ونائبه اللواء جمال غزالى ومساعديه اللواءان عادل أنور وياسر الغندور والمهندس عبد الله الزغبى السكرتير العام المساعد للمحافظة وأشرف فؤاد رئيس مركز ومدينة الاسماعيلية وعدد كبير من القيادات التنفيذية والأمنية

 وكان قد تم شن حملة ازالة بتلك المنطقة  خلال الأسبوع الماضى والتى أسفرت عن رفع وإزالة عدد ثمانى حالات لعدد ثمانية كافتيريات شهيرة بالمنطقة والتى تمثلت فى شكل تعديات على مساحة كبيرة من الحديقة منذ عدة سنوات بالإضافة الى رفع كافة التندات والمظلات والأكشاك وتم ازالتها وتسويتها بمستوى سطح الأرض.

وقد أكد المحافظ خلال الجولة على أنه لن يسمح بأى حال من الأحوال بعودة تلك التعديات وأنه لابد من حتمية الحفاظ على الانضباط والاستقرار فى الشارع الاسماعيلى والحفاظ على حق الدولة وهيبة واحترام القانون  والحفاظ على المصلحة العامة للجميع بالاضافة الى الحفاظ على المظهر الجمالى والحضارى.
محافظ الاسماعيلية يتابع تطوير محيط مسجد الصالحين وشارع العشرين..صور
محافظ الاسماعيلية يتابع تطوير محيط مسجد الصالحين وشارع العشرين..صور
محافظ الاسماعيلية يتابع تطوير محيط مسجد الصالحين وشارع العشرين..صور
محافظ الاسماعيلية يتابع تطوير محيط مسجد الصالحين وشارع العشرين..صور
loading...

ترشيحاتنا

ناجي جدو يسخر من محمد صلاح .. تعرف على السبب

أسرع طرق التخلص من رائحة الفم الكريهة

نجلاء فتحى تصل مسجد الرحمن الرحيم لتشيع جثمان الراحل حمدي قنديل .. صور

مشجع الترجي ساخرا من جمهور الزمالك: ابوس ايدكم متشجعوناش.. فيديو

عمرو موسى ينعى حمدي قنديل: اختلفوا مع آرائه ومواقفه أو اتفقوا

ضعي القرفة على وجهك 30 دقيقة.. ولاحظي ماذا سيحدث

تركي يضرب زوجته في الشارع حتى فقدت الوعي

الأرصاد توجه تحذيرا لمشجعي مباراة الأهلي والترجي.. فيديو

كشف غموض العثور على جثة أجنبى الجنسية بالشيخ زايد

تعليق رئيس الاتحاد التونسى بشأن موقعة الأهلى والترجى الإفريقية غدا

تعمل إيه لو حد شتمك على السوشيال ميديا؟ صدى البلد يجيب

مصدر: الزمالك يضم الظهير الأيسر لفريق الاتصالات والاستغناء خلال ساعات

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قوافل الداخلية الطبية توقع الكشف على 10 آلاف مواطن خلال شهر.. صور

مطار الغردقة يستقبل أول رحلة سياحية من ميونخ.. صور

حيلة الآثار لإحباط بيع التابوت البطلمي أخفاه المتهمون بحظيرة مواشي.. صور

كيم كارداشيان تثير الجدل بإطلالة الهالوين.. صور

نبات العاقول الشيطانى يهدد التاريخ الحضارى لمعبد دندرة.. 70 محاولة فاشلة في القضاء عليه منذ عام 2002 .. صور

فيديو

سيمنز: نحرص على تقديم التدريب المهني للعمالة المصرية .. فيديو
وزير الكهرباء: تركيب 6.3 مليون عداد مسبق الدفع.. فيديو
نصر سالم: نشاط مكثف للقوات الجوية في العملية الشاملة سيناء 2018.. فيديو
منى محرز: نعمل على تعظيم قيمة موارد وزارة الزراعة.. فيديو
الزراعة: حققنا الاكتفاء الذاتي من البيض والألبان .. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح تطبيق قانون الطوارئ على محتكري السلع الاستراتيجية ؟

هل تؤيد مقترح تطبيق قانون الطوارئ على محتكري السلع الاستراتيجية ؟