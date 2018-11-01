فيديوجراف| حمدي قنديل .. رئيس التحرير الذي ودع القلم الرصاص







حمدي قنديل.. رحل عن عالمنا يوم 31 أكتوبر 2018، بعد أن ترك بصمة عريضة في عالم الصحافة والإعلام.



الكاتب الكبير حمدي قنديل له تاريخ طويل في عالم الصحافة بفضل نشأته على يد والده ناظر إحدى المدارس بمحافظة المنوفية.



تزوج قنديل ثلاث مرات آخرها كان من الفنانة نجلاء فتحي، ولم ينجب أولادا، وأكد أن هذا الأمر لا يشغل تفكيره.



اشتهر حمدي قنديل بتقديم العديد من البرامج السياسية، أبرزها "رئيس التحرير" بالتلفزيون المصري وفضائية "دريم" الخاصة، و"قلم رصاص" فى تلفزيون "دبي" والفضائية الليبية.



وكان يرصد في برامجه الأوضاع السياسية والاقتصادية في الوطن العربي.