تعرف على السيرة الذاتية لحكم نهائي دوري أبطال إفريقيا

قام الاتحاد الإفريقي لكرة القدم « كاف» بتعيين طاقم تحكيم بقيادة الحكم الجزائري مهدي عبيد شارف لإدارة ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا بين الأهلي والترجي التونسي في التاسعة من مساء اليوم الجمعة على استاد برج العرب بالإسكندرية.



مهدي عبيد يبلغ من العمر 38 عاما، ويعد من أبرز حكام إفريقيا في السنوات الأخيرة، وكان ضمن قائمة حكام نهائيات كأس العالم 2018 بروسيا، كما شارك في إدارة نهائيات كأس أمم إفريقيا 2015 بِغينيا الاستوائية، و2017 بالجابون، وأدار نهائي كأس أمم إفريقيا للشباب عام 2013 بِالجزائر، كما شارك في شهر أكتوبر قبل الماضي في مونديال الناشئين بالهند.



وسبق للحكم الدولي الجزائري أن أدار 4 مباريات سابقة للأهلي وتعد مواجهة الترجي خامس المباريات التي يديرها شارف للأهلي.



بطولة كأس الاتحاد الأفريقي « كونفدرالية» نسخة 2015 شهدت أول مباراة يديرها الحكم الجزائري للأهلي، وذلك في إياب ملحق دور الـ16 أمام الإفريقي التونسي والتي انتهت بفوز الإفريقي بنتيجة 2-1 معادلا بذلك نتيجة مباراة الذهاب ليحتكم الفريقين لركلات الترجيح من نقطة الجزاء التي منحت بطاقة التأهل للأهلي.



المباراة الثانية التي أدارها مهدي عبيد شارف، جاءت في بطولة الكونفدرالية نسخة 2015 في إياب نصف نهائي البطولة والتي جمعت الأهلي بأورلاندو بيراتس بطل جنوب إفريقيا.



بعودة الأهلي لمنافسات دوري أبطال إفريقيا في نسخة 2016 ، وفي مباراة الوداد المغربي بالجولة الرابعة بمرحلة المجموعات، كان مهدي عبيد شارف حاضرا لإدارة المواجهة التي انتهت بفوز الأهلي بهدف دون رد.



وجاء آخر ظهور للحكم الدولي الجزائري في إدارة إحدى مباريات الأهلي في مرحلة المجموعات دوري الأبطال النسخة الماضية، وتحديدا في الجولة الرابعة أمام فريق الوداد المغربي التي انتهت بفوز الفريق المغربي بهدفين دون رد.