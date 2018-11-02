عدسة صدى البلد مع جماهير الأهلي في القطار قبل لقاء الترجي

رصدت عدسة "صدى البلد" تشجيع جماهير الأهلي لفريقها قبل المواجهة المرتقبة أمام الترجي التونسي اليوم في تمام الساعة التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة على ملعب برج العرب بالإسكندرية .



وتغنت الجماهير القادمة من صعيد مصر متوجهة صوب الإسكندرية بأغاني الاهلي مثل " التالتة شمال " استعدادا للقاء الذي يمثل حلم كبير لمشجعي المارد الأحمر.



جدير بالذكر أن مباراة الذهاب تقام في تمام التاسعة مساء الجمعة، على ستاد برج العرب بينما ،تقام مباراة الإياب على ملعب رادس في تونس يوم 9 نوفمبر الجاري.