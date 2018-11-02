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رياضة

شباب الأهلي يواجه بيراميدز في بطولة الجمهورية

الجمعة 02/نوفمبر/2018 - 01:29 م
صدى البلد
عبدالحكيم أبوعلم
يلتقي فريق الشباب لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد ١٩٩٧ غدًا السبت مع مضيفه بيراميدز، في المباراة التي تجمعهما بمنتجع الأسيوطي، ضمن الجولة الثامنة من دوري الجمهورية للشباب.

الأهلي يدخل المباراة وهو يسعى لتحقيق فوزه الرابع على التوالي، والسابع هذا الموسم، بعدما فاز على الجونة في الجولة السابقة بهدف مؤمن زكريا.

وحقق الأهلي نتائج جيدة هذا الموسم، حيث فاز على الإسماعيلي ٥ – ١، وعلى المصري ٣ – ١، وعلى وادي دجلة ٦ – ١، وتعادل سلبيا مع حرس الحدود، ثم فاز على الإنتاج الحربى ٤ – ١، وعلى الداخلية ٣ – صفر، وأخيرًا على الجونة ١ – صفر، ليكون في رصيده ١٩ نقطة يتربع بهم على صدارة ترتيب البطولة، بفارق نقطة واحدة عن مصر المقاصة، مسجلا ٢٢ هدفًا، بينما تلقت شباكه ٤ أهداف فقط.

ويضم الجهاز الفني لفريق ١٩٩٧ عادل عبد الرحمن مديرا فنيا، وكرم مرسي مدربا عاما، وياسر رجب مدربا مساعدا، وإبراهيم عبد العزيز حراس المرمى، أحمد عيد مديرا إداريا، وأحمد أبو عبلة طبيب الفريق، وطارق الباروكي مدرب الأحمال، ومحمد حسن مدرب التأهيل البدني.
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