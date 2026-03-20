السيدة انتصار السيسي تهنئ الشعب المصري والأمتين العربية والإسلامية بعيد الفطر

تقدمت السيدة انتصار السيسي، قرينة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالتهنئة إلى الشعب المصري، والأمتين العربية والإسلامية، بمناسبة عيد الفطر المبارك.





وأدى السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح اليوم، صلاة عيد الفطر المبارك، بمسجد الفتاح العليم بالعاصمة الجديدة.



وقال السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إنه كان في استقبال السيد الرئيس، عند وصول سيادته لأداء شعائر صلاة العيد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والفريق أشرف سالم زاهر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف وعدد من السادة الوزراء.

وأوضح المتحدث أن شعائر صلاة عيد الفطر المبارك شهدت حضورا واسعا من كافة قيادات الدولة، وقد استمع السيد الرئيس إلى خطبة العيد والتي ألقاها الشيخ الدكتور السيد حسين عبد الباري، والتي قدم خلالها التهنئة للسيد الرئيس وللشعب المصري بمناسبة عيد الفطر المبارك، كما أثنى على ما تشهده مصر في عهد السيد الرئيس من أمن وأمان واستقرار وعمران.