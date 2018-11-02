الرئيس الفلسطيني يصل شرم الشيخ للمشاركة في منتدى شباب العالم

وصل مطار شرم الشيخ الدولى، قبل قليل، الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، للمشاركة في منتدى شباب العالم، المنعقد في الفترة ما بين 3 إلى 6 نوفمبر الجاري، تلبية لدعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي، ومن المقرر أن يتم عقد قمة مصرية فلسطينية بين الرئيسين على هامش أيام المؤتمر.



وتشهد مدينة شرم الشيخ استعدادات مكثفة لانطلاق منتدى شباب العالم في الثالث من شهر نوفمبر الجاري في حضور ما لا يقل عن 5 آلاف مشارك من مختلف دول العالم.



وشهد مطاري القاهرة وشرم الشيخ ، في إطار هذه الاستعدادات، انتشارا مكثفا للدعاية الخاصة بالمنتدى والتعريف بأهدافه، وفرق من العلاقات العامة تستقبل الضيوف المشاركين.



ويشهد منتدى شباب العالم هذا العام جلسات مكثفة تصل إلى ما يقرب من 20 جلسة تتناول مختلف المجالات والقضايا التي يتشارك فيها شباب العالم من مختلف الثقافات.