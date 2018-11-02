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رياضة

البحرين تحقق فوزا سهلا على فلسطين في البطولة العربية للطائرة

الجمعة 02/نوفمبر/2018 - 04:37 م
صدى البلد
ريهام بكير
حقق المنتخب البحريني للكرة الطائرة للرجال فوزا سهلا على نظيره الفلسطيني بنتيجة 3 /0 فى اليوم قبل الأخير للبطولة العربية رقم 21 التي يسدل الستار عليها مساء غد السبت. 

لم يجد المنتخب البحرينى صعوبة فى حسم اللقاء لصالحه، لتنتهى نتيجة الأشواط 25 / 17 و 25 /15 و 25 / 19 ، ليدخل الفائز فى منافسة قوية على لقب البطولة مع المنتخب المصري، ليصبح النهائى الثانى خلال عامين بعد أن لعبا المنتخبين المصرى والبحرين على لقب البطولة فى نسختها رقم 20 بالقاهرة عام 2016 والتى حسمها المنتخب المصرى لصالح بثلاثة أشواط نظيفة .

ويقام اللقاء الثانى فى اليوم قبل الأخير فى تمام الساعة الخامسة مساء بين منتخبى الأردن والعراق، وتختتم منافسات اليوم بلقاء المنتخب المصرى مع نظيره العمانى فى الثامنة مساءً.
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