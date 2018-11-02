الشهابي: مؤتمر الشباب يشهد إقبالا كبيرا من النخب السياسية

قال إبراهيم الشهابي، عضو اللجنة التنسيقية لشباب الأحزاب، إن منتدي شباب العالم يشهد إقبالا كبيرا من النخب السياسية والعديد من الشخصيات التي تمثل ثقلا في الرأي العام.



وأضاف الشهابي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفي بكري، في برنامج "حقائق وأسرار"، المذاع علي فضائية "صدي البلد"، أن هناك تنوعا كبيرا في مشاركات الشباب المصري في هذا المنتدى، سواء من شباب البرنامج الرئاسي أو الإعلاميين.



وأوضح عضو اللجنة التنسيقية لشباب الأحزاب، أن مؤتمرات الشباب ساهمت بشكل مباشر في ظهور نخبة من الشباب لديهم القدرة علي التواصل مع شباب العالم.