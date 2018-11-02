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محافظات

حملة مكبرة لنظافة وتجميل ميادين أسيوط

الجمعة 02/نوفمبر/2018 - 08:09 م
حملة مكبرة لنظافة
حملة مكبرة لنظافة وتجميل ميادين أسيوط
إيهاب عمر
واصلت الأجهزة التنفيذية بمحافظة أسيوط اليوم حملة نظافة وتجميل وغسيل للميادين وإزالة جميع الإشغالات والأتربة منها وذلك فى إطار خطة المحافظة لتطوير وتجميل ورفع كفاءة الميادين المختلفة بالمحافظة وتحقيق السيولة المرورية وحل مشكلة الاختناقات وقت الذروة.


قال اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط إنه أصدر تعليماته المشددة لرؤساء المراكز والأحياء بالتنسيق مع وحدة التدخل السريع بالمحافظة مع معدات الإنقاذ والحملات الميكانيكية ووحدة الكنس الآلي على استكمال حملات نظافة وغسيل الميادين بنطاق حى شرق وغرب أسيوط ورفع كافة الإشغالات واستكمال أعمال التشجير والتنسيق مع إدارة المرور لتحقيق السيولة المرورية والبدء الفعلى فى تنفيذ أعمال تطوير ميادين المحطة والمجذوب وعمل دراسة لتطوير ميدان ام البطل 2 أسفل كوبرى الواسطى تمهيدًا لتطويره عن طريق قيادة المنطقة الجنوبية العسكرية والبدء فى تنفيذ أعمال جداريات ولوحات فنية بالأماكن الهامة بالمحافظة تمهيدًا لتعميم التجربة على مختلف الميادين بالقرى والمراكز.

أشار المحافظ إلى أن عمليات التجميل والتطوير تضمنت اليوم ميادين الحرب والسلام والرقابة الإدارية وفيصل وأسماء الله الحسنى ونفق الزهراء وتشمل جميع القطاعات بالتنسيق مع جميع الأجهزة التنفيذية وشركات المرافق تحت اشراف ادارة المرور بالاستعانة بمواهب الشباب وخريجى كليات الهندسة والفنون الجميلة وطلاب التعليم الفنى وبدعم من إمكانيات ومعدات الأحياء.
حملة مكبرة لنظافة وتجميل ميادين أسيوط
حملة مكبرة لنظافة وتجميل ميادين أسيوط
حملة مكبرة لنظافة وتجميل ميادين أسيوط
حملة مكبرة لنظافة وتجميل ميادين أسيوط
حملة مكبرة لنظافة وتجميل ميادين أسيوط
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