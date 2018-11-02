ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

رياضة

الأهلي والترجي.. مدرب التوانسة يهاجم حكم المباراة

الجمعة 02/نوفمبر/2018 - 09:34 م
صدى البلد
محمد سمير
شهدت الدقيقة 18 من مباراة الأهلي والترجي، المقامة حاليا في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا، اعتراضات واسعة من الجهاز الفني للفريق التونسي على حكم المباراة، مهدي عبيد شارف.

واحتسب الحكم خطأ على الترجي على حدود منطقة الجزاء، بعد تدخل شمس الدين الذوادي ضد وليد أزارو؛ لينفجر غضب أعضاء الجهاز الفني للترجي بقيادة معين الشعباني، بداعي أن مدافع الفريق التونسي، لعب على الكرة.

ويستضيف الأهلي نظيره الترجي حاليا في ملعب برج العرب، بذهاب نهائي دوري أبطال افريقيا، على أن يحل ضيفا عليه يوم 9 نوفمبر الجاري في تونس.
loading...

ترشيحاتنا

كاف يوجه تحذيرا للأهلي قبل انطلاق ذهاب نهائي أفريقيا أمام الترجي

التحقيقات تكشف تفاصيل جديدة في مقتل شقيقتين سعوديتين بنيويورك

9 وزراء يتوجهون إلى شرم الشيخ لحضور منتدى شباب العالم

عمرو يوسف وكندة علوش يستقبلان مولودتهما الأولى

ترامب: العقوبات على إيران تبدأ وطهران تتلقى ضربة قوية

الشيخ سلطان ..حكاية صوت موهوب استيقظت البحيرة على روعته وأغفلته دور المواهب ..فيديو

الأهلي والترجي.. الجماهير التونسية تفجر أزمة في استاد برج العرب

وليد سليمان يسجل الهدف الأول للأهلي أمام الترجي.. فيديو

الطفلة سارة السورية تشعل الغضب ضد أردوغان وجنوده .. صور

الكنيسة: الاعتداء على أتوبيس بالقرب من دير الأنبا صموئيل

صحفي جزائري يكشف نقاط ضعف الترجي التونسي

مشاهدة مباراة الاهلي والترجي التونسي في نهائي ابطال افريقيا ..بث مباشر

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة تحضير المسقعة بالبشاميل كالمحترفين

بريزنتيشن تجهز مدخلا خاصا لاستقبال لاعبي الأهلي قبل لقاء الترجي.. صور

شاهد.. موسم قطف الزيتون بعيون أهالي رام الله: رمز النضال

شاهد.. جماهير الأهلي على الصحراوي قبل مباراة النهائي الأفريقي

غادة والي: مشروع مودة يبدأ بأعلى 3 محافظات في معدلات الطلاق.. صور

فيديو

الأهلي يتقدم على الترجي التونسي بهدف وليد سليمان بالشوط الأول.. فيديو
توفيق عكاشة: زيارات الرئيس السيسي الخارجية مدروسة ومخططة
وليد سليمان يسجل الهدف الأول للأهلي أمام الترجي.. فيديو
مساعد وزير الدفاع الروسي يهدي ضابطا مصريا قبعته العسكرية لهذا السبب
عكاشة: مصر أعادت بناء الخريطة السياسية العالمية وفق مصلحتها.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد نقل حضانة الطفل من الأم إلى الأب؟

هل تؤيد نقل حضانة الطفل من الأم إلى الأب؟