الأهلي والترجي.. مدرب التوانسة يهاجم حكم المباراة

شهدت الدقيقة 18 من مباراة الأهلي والترجي، المقامة حاليا في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا، اعتراضات واسعة من الجهاز الفني للفريق التونسي على حكم المباراة، مهدي عبيد شارف.



واحتسب الحكم خطأ على الترجي على حدود منطقة الجزاء، بعد تدخل شمس الدين الذوادي ضد وليد أزارو؛ لينفجر غضب أعضاء الجهاز الفني للترجي بقيادة معين الشعباني، بداعي أن مدافع الفريق التونسي، لعب على الكرة.



ويستضيف الأهلي نظيره الترجي حاليا في ملعب برج العرب، بذهاب نهائي دوري أبطال افريقيا، على أن يحل ضيفا عليه يوم 9 نوفمبر الجاري في تونس.