تقنية الفيديو VAR تنصف الأهلي أمام الترجي فى الظهور الأول لها فى أفريقيا

شهد ملعب برج العرب الذى يستضيف مباراة الأهلى والترجى فى إطار نهائى دورى أبطال أفريقيا الاستخدام الأول لتقنية الفيديو "الفار" لتكون أول استخدام خلال بطولات أفريقيا على مر تاريخها.



وسجل وليد سليمان، هدف الأهلي الأول في شباك الترجي، في الدقيقة 34 من ركلة جزاء الذى احتسبها الحكم، واعترض عليها لاعبو الترجي بشدة، ليلجأ الحكم إلى تقنية الفيديو، ليعود ويؤكد قراره.



وتقدم وليد سليمان، وسدد الكرة بنجاح في الشباك، ليتقدم الأهلي 1 ـ 0.

