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أخبار البلد

العراق يدين الهجوم الإرهابي في المنيا.. ويدعو العالم لتجفيف منابع التطرف

الجمعة 02/نوفمبر/2018 - 10:13 م
الدكتور أحمد محجوب
الدكتور أحمد محجوب المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية
ميس رضا
أدانت وزارة الخارجية العراقية الهجوم الإرهابي، الذي استهدف مواطنين مصريين في محافظة المنيا؛ ما تسبب في وقوع ضحايا أبرياء.

وأكدت، تضامن العراق، مع جمهورية مصر العربية الشقيقة في مواجهة الإرهاب، ودعمها التام في كل ما تبذله من جهود دءوبة من أجل الأمن والسلم.

‏‎وشددت الوزارة على موقف العراق الرافض للعنف والإرهاب بكافة صوره وأشكاله، داعية المجتمع الدولي إلى العمل المشترك لتجفيف منابعه ومسبباته والتعاون الجاد للحد من الخطاب المتطرف.

وأعربت عن خالص التعازي وصادق المواساة لأهالي وذوي الضحايا وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين بسبب هذا العمل الإرهابي الآثم الذي يستهدف ترويع الآمنين من كافة أطياف الشعب المصري الشقيق وتهديد حياتهم.
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