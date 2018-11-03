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أخبار العالم

نجوم صراع العروش يفتحون النار على ترامب بسبب استغلال بوستر المسلسل

السبت 03/نوفمبر/2018 - 01:05 ص
صورة توضيحية
صورة توضيحية
أحمد قاسم
في سابقة جديدة وغريبة، نشر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تغريدة على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" تضمنت صورة له مستوحية من المسلسل الشهير "صراع العروش" كتب عليها "العقوبات آتية" وذلك في إشارة إلى شعار المسلسل الأشهر "الشتاء آتِ". 

وقصد الرئيس الأمريكي بتلك التغريدة إيران، متوعدًا إياها بالعقوبات التي ستفرضتها إدارته يوم 5 نوفمبر المقبل، إلا أن التغريدة سرعان ما انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي كالنار في الهشيم، إلى أن جاء أول رد من جانب المسلسل، حيث نشرت شركة "إتش.بي.آو"، وهي المنتجة الرئيسية لـ"صراع العروش" تغريدة على حسابها الرسمي بـ"تويتر" سخرت فيها من ترامب. 

وقالت الشركة في تغريدتها بلهجة ساخرة "كيف نقول استغلال العلامة التجارية بالدوثراكي؟"، والـ"دوثراكي" هي أحد اللغات التي اخترعها، جورج آر مارتن، صاحب الروايات الأصلية المقتبس عنها المسلسل، والشهيرة باسم "أغنية النار والجليد". 

وجاء الرد الثاني من قبل النجمة البريطانية، صوفي تيرنر، التي تجسد شخصية "سانسا ستراك"، حيث قالت في تغريدة قصيرة لها: "يا للقرف"، أما الممثلة البريطانية الشهيرة، ميليسي ويليامز، والتي تلعب دور البطولة في المسلسل بشخصية "آريا ستارك"، فنشرت صورة ترامب على تويتر معلقة عليه بسخرية: "ليس اليوم".     

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