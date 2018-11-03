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مجموعة عصرية من القفطان الجزائري من توقيع كريم اكروف.. صور

السبت 03/نوفمبر/2018 - 03:54 ص
مجموعة عصرية من القفاطين
مجموعة عصرية من القفاطين الجزائرية بتوقيع كريم اكروف
آية التيجي - عدسة / صلاح مهدي
قدم مصمم الأزياء الجزائري كريم اكروف، مجموعة من عشر فستاين ذات الطابع الجزائري، والذي من بينهم قفطان جزائري، وذلك في مشاركته الثالثة على التوالى في مهرجان انترناشونال فاشون أورد في نسخته الرابعة.

وقدم تشكيلة مميزة تحمل خليطا متجانسا من الألوان والنقشات، والرموز المرتبطة بحضارة الجزائر المتعاقبة، وازيائها التراثية الشهيرة المطعمة باللمسات الشرقية.

وتميز الكوليكشن بأنه يحمل الطابع الجزائري بلمسة عصرية مميزة، حيث قام بتخصيص احد القفاطين التي عرضها لترتديه المذيعة المصرية رشا سليمان ليكون نوع من التعاون المصري الجزائري.

واستخدم كريم الألوان المبهجة، واعتمد استخدام اللون الأخضر بكل درجاته، وذلك لحبه الشديد بدرجة من درجات الاخضر، وقد اعتمد على تصميمات تتماشى مع المحجبات والغير محجبات، بالإضافة إلى تطريزات عصرية وبسيطة للغاية.

وقام بالحضور نخبة من سيدات المجتمع ونجمات السينما والدراما من بينهم وفاء عامر، حنان مطاوع، ريم البارودي، منه فضالي، لقاء سويدان، نيرمين الفقي، بوسي شلبي، لمياء فهمي عبد الحميد، مصممي الأزياء العالمي هاني البحيري، ومصمم الأزياء المميز محمد نور، وآخرين من الفنانين.

واليكم الصور التي التقطتها كاميرا موقع "صدى البلد الاخبارية..
مجموعة عصرية من القفطان الجزائري من توقيع كريم اكروف.. صور
مجموعة عصرية من القفطان الجزائري من توقيع كريم اكروف.. صور
مجموعة عصرية من القفطان الجزائري من توقيع كريم اكروف.. صور
مجموعة عصرية من القفطان الجزائري من توقيع كريم اكروف.. صور
مجموعة عصرية من القفطان الجزائري من توقيع كريم اكروف.. صور
مجموعة عصرية من القفطان الجزائري من توقيع كريم اكروف.. صور
مجموعة عصرية من القفطان الجزائري من توقيع كريم اكروف.. صور
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