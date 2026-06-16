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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

اوعى تشتريها.. مادة خطيرة تسرع احمرار الطماطم تحتوي على مواد سامة وتهدد الصحة

لونها يخدعك.. كيف تكتشف الطماطم السليمة وتتجنب الثمار المشكوك فيها؟
لونها يخدعك.. كيف تكتشف الطماطم السليمة وتتجنب الثمار المشكوك فيها؟

أثارت مقاطع فيديو ومنشورات متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي حالة من الجدل بين المستهلكين بعد تداول تحذيرات تتعلق ببعض ثمار الطماطم التي تبدو حمراء من الخارج بينما يظهر لونها أبيض أو غير مكتمل النضج من الداخل. 

وتزايدت التساؤلات حول أسباب هذه الظاهرة وما إذا كانت ترتبط باستخدام مواد تساعد على تسريع نضج الثمار وطرحها في الأسواق قبل اكتمال نموها الطبيعي.

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وفي هذا الصدد، قال رضا حاشي، الذي يقدم محتوى توعويا عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول سلامة الغذاء واختيار المنتجات الغذائية، إنه اشترى كمية من الطماطم ولاحظ بعد تقطيع إحدى الثمار إلى نصفين أن لونها من الداخل لم يكن أحمر بالكامل، بل ظهر جزء كبير منها باللون الأبيض، معتبرا أن ذلك قد يكون مؤشرا على عدم اكتمال نضج الثمرة بشكل طبيعي.

وأضاف، أن الطماطم الناضجة عادة ما تكتسب اللون الأحمر تدريجيا من الداخل والخارج مع اكتمال عملية النضج، مشيرا إلى أن ظهور اللون الأحمر على القشرة الخارجية فقط مع بقاء اللب الداخلي أبيض قد يثير الشكوك حول تعرض الثمرة لمعاملات تسرّع عملية النضج قبل موعدها الطبيعي.

وأشار، إلى أن بعض التجار قد يلجأون إلى استخدام مواد تساعد على إطلاق غاز الإيثيلين، وهو الغاز المسؤول طبيعيا عن نضج العديد من أنواع الفاكهة والخضروات، بهدف تسريع وصول المحصول إلى الأسواق في فترات ارتفاع الأسعار وتحقيق عائد مادي أكبر.

وتابع: "الهدف من هذه الممارسات، وفقا لما ذكره، هو طرح كميات من المحصول في الأسواق قبل اكتمال نضجها الطبيعي للاستفادة من الأسعار المرتفعة في بداية الموسم، وبعض المنتجين أو التجار يسعون إلى تسويق المحصول مبكرا لتحقيق أرباح إضافية".

وتداول مستخدمون على منصات التواصل الاجتماعي هذه التحذيرات على نطاق واسع، مطالبين بضرورة التأكد من جودة الثمار قبل شرائها، خاصة عند ملاحظة اختلاف واضح بين لون القشرة الخارجية ومظهر اللب الداخلي بعد التقطيع.

والجدير بالذكر، أنه في ظل انتشار هذه التحذيرات، يجب أن يتأكد كل شخص يشتري الغذاء والمنتجات الغذائية وليس الطماطم فقط، من مصادر موثوقة والتأكد من جودة الثمار ومظهرها العام، مع عدم الاعتماد على المعلومات المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي وحدها دون الرجوع إلى الجهات الرقابية.

كما ينصح المستهلكون بفحص الطماطم جيدا والتأكد من اكتمال نضجها الطبيعي، خاصة إذا بدت حمراء من الخارج بشكل كامل بينما يختلف لونها بصورة ملحوظة من الداخل، وذلك حفاظا على سلامة الغذاء وجودته.

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