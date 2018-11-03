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رياضة

برشلونة يستهدف التعاقد مع نجم بايرن ميونخ

السبت 03/نوفمبر/2018 - 11:17 ص
صدى البلد
القسم الرياضي
يستهدف نادي برشلونة الإسباني، التعاقد مع جوشوا كيميتش، لاعب فريق بايرن ميونخ الألماني، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، أن نادي برشلونة يسعى لتدعيم الجبهة اليمني للفريق، عن طريق التعاقد مع جوشوا كيميتش، خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

وأضافت الصحيفة أن مهمة نادي برشلونة لن تكون سهلة في التعاقد مع كيميتش، خاصة أن عقد اللاعب يمتد مع البافاري، حتى 2023، وقيمته التسويقية الحالية تتجاوز 50 مليون يوور.

وشارك كيميتش في 9 مباريات مع بايرن ميونخ في الدوري الألماني هذا الموسم، صنع خلالهما 3 أهداف.

يذكر أن برشلونة يحتل صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 21 نقطة.
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